Boswellia serrata, inaczej kadzidłowiec indyjski, to wieloletnia roślina z rodziny osoczynowatych, pochodząca z półpustynnych obszarów Indii. Produkuje wyjątkową żywicę stosowaną w kadzidłach, ale też w medycynie tradycyjnej i konwencjonalnej. Roślina jest wykorzystywana zwłaszcza w medycynie ajurwedyjskiej, ale też w preparatach leczniczych konwencjonalnej medycyny. Są to najczęściej suplementy diety zawierające ekstrakt z żywicy Boswellia serrata (olibanum) lub ekstrakt z rośliny.

Korzystne dla zdrowia działanie Boswellia serrata jest w dużej mierze zasługą zawartych w roślinie należących do terpenów kwasów bosweliowych. Ekstrakt z Boswellia serrata ma liczne właściwości prozdrowotne. Działa:

Boswellia serrata tradycyjnie jest stosowana przy chorobach zapalnych, reumatyzmie, bólu kręgosłupa, infekcjach układu oddechowego, biegunce, owrzodzeniach jamy ustnej, grzybicy, klasterowym bólu głowy, bólu gardła, hemoroidach, żółtaczce, kile oraz nieregularnych miesiączkach. Roślina może zmniejszać objawy astmy.

Badanie z udziałem 545 pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów dowiodło, że ekstrakt Boswelii może być skuteczną i bezpieczną opcją leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów. Ekstrakt wspiera integralność i elastyczność stawów. Zalecany czas leczenia Boswellią według autorów pracy wynosi co najmniej 4 tygodnie.

Inne badanie potwierdziło, że Boswellia serrata jest pomocna w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego. Spożywanie jej ekstraktu zmniejszało ból stawu, obrzęk i poprawiało sprawność fizyczną już po pięciu dniach od rozpoczęcia leczenia. Korzyści utrzymywały się przez miesiąc po zakończeniu leczenia.

Roślina była dobrze tolerowana. Czasami zdarzały się dolegliwości żołądkowo-jelitowe.

Dowiedziono w badaniach, że mieszanka ziół zawierająca Boswellię, Cyperus rotundus, szafran i pieprz, działa neuroprotekcyjnie u osób z niedoczynnością tarczycy, poprawiała pamięć i inne zdolności poznawcze. W innym niewielkim badaniu z udziałem 34 pacjentów dzięki podawaniu preparatu z kurkuminą, spiruliną i Boswellią udało się doprowadzić u większości osób do zmniejszenia guzków tarczycy. Dzięki temu badani mogli uniknąć operacji.

Istnieją niewielkie dowody na to, że roślina łagodzi objawy wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i może działać równie korzystnie jak sulfasalazyna, lek przepisywany na recepcie. Naukowcy zauważyli też, że stosowanie wyciągu Boswellia serrata poprawia skład mikroflory jelitowej i przyspiesza pasaż jelitowy.

Preparaty z Boswellią można kupić w formie kapsułek, ekstraktu lub tabletek w aptekach. Część z tych produktów zawiera inne substancje aktywne, które wspomagają leczenie chorób takich jak reumatyzm. Warto wybierać preparaty standaryzowane, czyli zawierające określoną ilość składników leczniczych. Znajdziemy na nich mniej więcej taki komunikat: ekstrakt z żywicy Boswellia serrata standaryzowany na 70% kwasu bosweliowego. Nie należy kupować produktów niewiadomego pochodzenia z niesprawdzonych źródeł. Najlepiej udać się do apteki i skonsultować z farmaceutą.

Boswellia jest dobrze tolerowana i powoduje niewiele działań niepożądanych. Zażywanie ekstraktu z rośliny może u niektórych osób wywołać skutki uboczne takie jak:

Przypuszcza się, że ekstrakt z Boswellia serrata można stosować bezpiecznie w dawkach do 1000 mg dziennie przez pół roku.

Preparaty na bazie Boswellia są przeznaczone dla osób dorosłych. Dzieciom nie należy ich podawać. Są też niewskazane dla kobiet w ciąży i karmiących. Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Produkty ziołowe mogą wchodzić w interakcję z lekami, dlatego skonsultuj się wcześniej z lekarzem, jeżeli przyjmujesz leki na stałe.