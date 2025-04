Kwiatek świętej trójcy, macoszka, sierotka, fiołek trójbarwny czy po prostu bratek polny to określenia jednej i tej samej rośliny. Można ją znaleźć na łąkach (zwłaszcza na wybrzeżu i w górach), ale także wyhodować we własnym ogródku. Naprawdę warto! Bratek polny kwitnie od maja do września i na ten czas przypada okres zbiorów. Lecznicze właściwości ma całe ziele, łącznie z kwiatkami. Nie zbiera się jedynie korzeni. Dawniej bratek wykorzystywany był tylko w medycynie ludowej. Naparu z niego używano do oczyszczania krwi (również z trucizn) oraz polecano „niewiastom, które chciały mieć gładkie lica”.

Reklama

Sekret bratka

Współczesna medycyna potwierdza, że zalecane kiedyś przez zielarki kuracje rzeczywiście miały sens. Bratek wspomaga bowiem przemianę materii, dzięki czemu ułatwia usuwanie toksyn z organizmu i m.in. łagodzi objawy trądziku. Na tym jednak nie koniec, bo ziółko to również:

działa moczopędnie – dlatego napary z niego warto stosować przy infekcji układu moczowego, bólach pęcherza i zatrzymaniu wody spowodowanym np. przez zespół napięcia przedmiesiączkowego (PMS);

wzmacnia naczynia krwionośne – zwiększając ich elastyczność i uszczelniając, co ważne zwłaszcza dla osób ze skłonnością do pękających naczynek i żylaków;

ułatwia odkrztuszanie – powoduje bowiem rozrzedzenie wydzieliny;

łagodzi stany zapalne – zarówno te spowodowane przez infekcję, jak i uczulenie.

Warto wiedzieć: Tak wszechstronne działanie bratka wynika ze znacznego nagromadzenia substancji aktywnych, a konkretnie: flawonoidów (w tym rutyny), karotenoidów (np. zeaksantyny i beta-karotenu), soli mineralnych, garbników, substancji śluzowych, saponin (naturalne detergenty) i pochodnych kwasu salicylowego.

Domowe terapie

Kurowanie się bratkiem nie wymaga specjalnych zabiegów, wystarczy, że przygotujesz napar: zalej szklanką wrzątku 2 łyżki świeżego ziela lub czubatą łyżeczkę suszonego. Przykryj, odstaw na 15 min i…

Reklama