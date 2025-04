Spis treści:

Angina to inaczej zapalenie gardła, często jednak tak określa się anginę ropną (paciorkowcową). Jest to infekcja bakteryjna wywołana przez paciorkowce. Jej objawy są bardzo uciążliwe - to silny ból gardła, powiększenie migdałków utrudniające przełykanie i mówienie, gorączka, złe samopoczucie, bóle mięśniowo-stawowe i charakterystyczne białe naloty na migdałkach. Anginę leczy się antybiotykami. Nieleczona infekcja wiąże się z większym ryzykiem powikłań, dlatego trzeba udać się do lekarza. Na anginę ropną najczęściej chorują dzieci i młodzież w wieku 5-15 lat. Domowe sposoby na anginę mogą wspomagać jej leczenie.

Przeczytaj: Co oznacza ropa w gardle?

Buraki mają liczne właściwości prozdrowotne. Według naukowców mogą łagodzić objawy tej infekcji, ponieważ działają niczym naturalny antybiotyk. Nigdy same buraki nie powinny jednak stanowić metody leczenia anginy paciorkowcowej. Infekcję zawsze należy leczyć za pomocą antybiotyków przepisanych przez lekarza.

Buraki są przydatne w leczeniu anginy, ponieważ mają właściwości:

W składzie buraków znajdziemy m.in. przeciwzapalne flawonoidy (betanina, cholina), dobrą na odporność witaminę C, a także potas, fosfor, magnez, cynk i żelazo oraz azotany.

Naukowcy potwierdzają, że sok z buraków likwiduje bakterie powodujące anginę. Badanie opublikowane w piśmie Journal of Dentomaxillofacial Science dowiodło, że płukanie jamy ustnej sokiem z buraków zmniejszało liczbę paciorkowców na płytce nazębnej - patogeny te są odpowiedzialne za rozwój anginy. Przetwory z buraków dzięki temu mogą łagodzić ból gardła, kaszel, chrypkę, drapanie i suchość w gardle.

Ekstrakt z buraków chroni też w pewnym stopniu przed innymi bakteriami, np. gronkowcem złocistym, pałeczką ropy błękitnej oraz E. coli.

Picie soku z buraków dwa razy dziennie łagodzi objawy anginy: ból gardła i kaszel. Aby zrobić sok z buraka, obierz kilka surowych warzyw, pokrój i wrzuć do sokowirówki. Aby poprawić smak soku, możesz przepuścić przez sokowirówkę jedno jabłko. Taki napój najlepiej pić świeży od razu po przygotowaniu. Można przechowywać go w lodówce maksymalnie 2 dni.

Sprawdź: Czy można jeść surowe buraki

Aby podkręcić zdrowotną moc buraka przy leczeniu anginy, możesz pić sok z kiszonych buraków. Oprócz składników zawartych w soku z buraka, zawiera on probiotyki powstałe w procesie fermentacji mlekowej. Te dobroczynne bakterie wspierają odporność i pomagają zwalczać niekorzystne dla zdrowia bakterie regulując naturalną mikroflorę organizmu.

Jak zrobić sok z kiszonych buraków? Potrzebujesz:

Przygotowanie:

W wyparzonych słojach ułóż obrane i pokrojone w plastry buraki. Między burakami ułóż czosnek, liście laurowe, ziele angielskie oraz seler. Całość zalej solanką (przegotowaną wodą z solą). Słoiki zostaw w temperaturze pokojowej na kilka dni. Przecedź zawartość. Sok z kiszonych buraków jest gotowy. Można go przechowywać 2-3 tygodnie w lodówce.

Do walki z anginą można wykorzystać również syrop z buraka. Robi się go bardzo łatwo.

Składniki:

Przygotowanie:

Buraki obierz i pokrój w drobną kostkę. Włóż je do emaliowanego lub szklanego naczynia i zasyp cukrem (lub zalej miodem). Wstaw na dobę do lodówki. Odcedź powstały syrop.

Syrop z buraka można zażywać 2 razy dziennie po łyżeczce – do ustąpienia objawów choroby lub jeszcze kilka dni dłużej.

Buraki są zdrowe i warto je regularnie jeść. Przy czym trzeba pamiętać, że mają one dość dużo kwasu szczawiowego, dlatego w dużej ilości są niewskazane u osób z kamicą nerkową. Warto też wiedzieć, że według niektórych źródeł zawarte w burakach nitrozoaminy mają działanie rakotwórcze. Niestety jest mało badań na ten temat.