Bursztyn to skamieniała żywica drzew, którą fachowcy zaliczają do palnych skał osadowych, tzw. kaustobiolitów. Nazywany jest złotem północy, ale można go znaleźć nie tylko w Bałtyku. Rozmaite odmiany bursztynu spotyka się w morzach całego świata (choć częściej rzeczywiście na półkuli północnej). Mają one różne nazwy naukowe; bursztyn bałtycki to sukcynit.



Magiczne siły. O leczniczych właściwościach bursztynu wiadomo od dawna. Ale nie jest pewne, skąd się właściwie biorą. Odkryto jedynie, że kamień ten wydziela ujemne jony, które dobroczynnie wpływają na organizm, i zawiera substancje czynne, zwane sukcoabietyninami.

Choć sposób działania bursztynu nie jest do końca znany, wiadomo, że ma on właściwości przeciwbólowe, bakteriobójcze i przeciwgorączkowe. Potwierdzają to specjaliści medycyny naturalnej. Bursztyn łagodzi różne dolegliwości:

1. Obniża gorączkę, zapobiega grypie. Gdy masz wysoką temperaturę, nacieraj klatkę piersiową i plecy nalewką bursztynową. Aby uchronić się przed grypą, pij co dzień rano herbatę z 3 kroplami nalewki.

2. Łagodzi bóle migrenowe. Połóż na czole okład z bursztynu lub natrzyj skronie nalewką bursztynową.

3. Zmniejsza bóle reumatyczne. Przyklej w bolącym miejscu plaster z bursztynem lub połóż okład. Możesz je też smarować maścią bursztynową.

4. Reguluje ciśnienie krwi. Kurację zacznij od picia pół szklanki wody z 3 kroplami nalewki. Codziennie zwiększaj dawkę o 1 kroplę, aż dojdziesz do 10, a potem zmniejszaj o 1 kroplę, aż z powrotem uzyskasz 3 krople. Zrób 10 dni przerwy. Cały cykl powtórz 6 razy.

5. Przyspiesza leczenie chorób gardła i krtani. Noś na szyi przylegający do skóry naszyjnik z bursztynów (nieoszlifowanych).

Bursztynowe leki. Okłady i nalewkę możesz przygotować sama. Pamiętaj, że do celów leczniczych stosuje się tylko bursztyn nieoszlifowany.

Nalewka. Wypłucz w letniej wodzie 50 g małych kamieni, wsyp do butelki i zalej 3/4 litra spirytusu. Odstaw na 10 dni. Po zużyciu nalewki możesz pokruszyć bursztyn i zalać ponownie.

Okłady. Kilka bursztynów wypłucz w ciepłej wodzie, a następnie gotuj 10–20 minut. Odcedź, zawiń w kawałek gazy lub płótna i ciepły przykładaj na chore miejsca.

Jeśli nie masz czasu na domową „produkcję”, leki z bursztynem możesz kupić w aptece lub sklepach zielarskich. W miejscowościach nadmorskich w sprzedaży są zestawy do przygotowania nalewki: bursztyny w butelce z korkiem. Wystarczy dolać spirytus... Gotowa „Nalewka bursztynowa 7-letnia” kosztuje ok. 15 zł (20 ml), maść bursztynowa – 3,5 zł, plaster przeciwreumatyczny z olejem bursztynowym – 7 zł.

Bursztyn w kosmetykach

Zmikronizowany bursztyn stosowany jest także jako dodatek do kosmetyków. Zawiera cenne dla skóry mikroelementy, takie jak: nikiel, magnez, miedź, żelazo, sód, wapń, aluminium i krzem. Przyspiesza regenerację naskórka, przywraca cerze blask i ładny kolor. Potrafi pochłaniać promieniowanie słoneczne.

Wypróbuj: Krem Bursztyn Eva Natura, 16 zł, Bursztynowa sól do kąpieli Magic SPA Farmona, 25 zł, Balsam do ciała brązująco-ujędrniający Jantar Farmona, 10 zł.

Katarzyna Gwiazda, Magdalena Kawczyńska