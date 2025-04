Do celów terapeutycznych zaleca się bursztyny nieoszlifowane. Możesz je nosić przy sobie lub sporządzić z nich nalewkę.

- Kawałki bursztynu najlepiej nosić w okolicy chorego miejsca. Np. przy dolegliwościach sercowych włóż je do kieszeni koszuli. Przy chorobach tarczycy czy astmie noś je na szyi.



- Nalewką nacieraj bolące stawy, przy bólach głowy – skronie, a przy przeziębieniu – klatkę piersiową i plecy. Gdy boli gardło, płucz je wodą z dodatkiem kilku kropli nalewki. By przygotować leczniczy płyn, do butelki z ciemnego szkła wsyp 5 dag bursztynów i zalej 3/4 l spirytusu. Odstaw na 10 dni.