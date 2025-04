Czym jest cavioterapia?

Naturalne metody leczenia cieszą się dużym zaufaniem i popularnością. Cavioterpia jest jedną z tych, w której wykorzystuje się zwierzęta, a dokładniej małe, urocze świnki morskie. Te małe stworzenia u niejednej osoby wywołają uśmiech na twarzy.

Reklama

Kto ją może stosować?



Cavioterapia zalecana jest u osób niepełnosprawnych. Poza tym warto ją stosować w przypadku pacjentów z zespołem Downa, autyzmem oraz porażeniem mózgowym.

Ten rodzaj terapii może okazać się skuteczny u osób zestresowanych, spiętych, przygnębionych, apatycznych, z załamaniem nerwowym lub depresją. Kontakt ze świnkami u niejednej osoby wywoła uśmiech i poprawi samopoczucie.

Okazuje się, że cavioterapia może być zbawienna w leczeniu również takich dolegliwości, jak zwyrodnienia stawów, rwa kulszowa, przeciążenia i napięcia mięśni, a nawet bóle kręgosłupa.

Lekarze raczej nie wymieniają przeciwwskazań do stosowanie tego rodzaju terapii, chyba że pacjent ma alergię na sierść zwierząt. Przed rozpoczęciem cavioterapii należy jednak skonsultować się z lekarzem prowadzącym. Ten rodzaj terapii może być jedynie uzupełnieniem procesu leczenia, a nie środkiem zastępczym – zwłaszcza przy upośledzeniach i chorobach o podłożu psychicznym.

Zobacz też: Felinoterapia - kot nauczycielem emocji?

Zwierzak a zdrowie



Psychologowie od lat dowodzą, że częsty kontakt człowieka ze zwierzęciem ma bardzo dobry wpływ na ludzkie zdrowie. Takie osoby znacznie rzadziej zapadają na choroby. Są także w lepszej kondycji psychicznej. Wspólna zabawa ze zwierzęciem (psem, kotem, świnką morską) wywołuje radość, przez co dana osoba może uchronić się przed stanami depresyjnymi i apatią.

Terapeuci dowiedli także, że wychowywanie dzieci w domu ze zwierzęciem ma bardzo korzystny wpływ na jego rozwój, w tym odporność. Dlatego też wszelkie terapie z wykorzystaniem zwierząt są promowane i stosowane. Warto także pamiętać, że pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem wytwarza się niepowtarzalna więź, co czyni te relacje wyjątkowymi. Niejednokrotnie lekarze donosili, że dzięki niebywałym relacjom na linii chory-zwierzę następowała znaczna poprawa zdrowia.

Reklama

Świnki – co trzeba o nich wiedzieć?



Osoby, które rozważają zakup tego stworzenia w celu prowadzenia terapii, najpierw powinny zapoznać się z kilkoma informacjami o tych gryzoniach.

Świnki morskie żyją do ośmiu lat. Pożywienie tych gryzoni stanowią m.in. ziarna, marchew, kukurydza, mlecz, koniczyna, sałata. Pokarm powinien być urozmaicony, by nie zaburzał pracy układu trawiennego zwierzaka. Jak podają weterynarze, świnki, jeśli już chorują, to najczęściej na... zaparcia.

Należy także pamiętać o odpowiedniej i regularnej higienie, tj. kąpaniu świnki. W jej długiej sierści mogą gnieździć się różnego rodzaju bakterie, co może być szczególnie niebezpieczne w kontakcie dzieci małych lub/i upośledzonych ze zwierzątkiem.

Przed zakupem świnki morskiej należy dokładnie zapoznać się z ofertą kilku hodowli.

Zobacz też: Zaprzyjaźnij się z koniem, czyli hipoterapia