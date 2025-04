Cebula - lek na wszystko

Większości z nas cebula kojarzy się głównie z nieświeżym oddechem i łzawiącymi oczami. Wprawdzie to znane warzywo podrażnia oczy i ma intensywny, ostry smak, ale słynie również z wszechstronnego zastosowania, zarówno kulinarnego, jak i terapeutycznego. Niezależnie od tego, czy jest ugotowana, sparzona czy upieczona zachowuje niemal wszystkie zalety surowej.

Cebula wykazuje silne właściwości bakteriobójcze, odkażające i przeciwzapalne. Wzmacnia kości, zęby i paznokcie. Poprawia wygląd włosów, nadaje im blasku i sprężystości, powoduje, że cera staje się brzoskwiniowa. Ze względu na dużą zawartość cynku, siarki i krzemu nie powinno jej zabraknąć w diecie dbających o wygląd. Cebula zalecana jest również osobom spożywającym ciężkostrawne dania i pijącym duże ilości alkoholu, gdyż pobudza do działania wątrobę, a substancje w niej zawarte nie dopuszczają do powstawania skrzepów w naczyniach krwionośnych. Poza tym warzywo ma zbawienny wpływ na pracę trzustki, a co za tym idzie na utrzymanie odpowiedniego poziomu cukru we krwi. Zapobiega też otyłości, przeciwdziała napięciom nerwowym, obniża poziom cholesterolu we krwi i zmniejsza ryzyko wystąpienia zawału serca.

Jest niezwykle skuteczna w zastosowaniu zewnętrznym. Przyspiesza gojenie się ran. Okłady z cebuli z powodzeniem można stosować przy trądziku, stanach zapalnych i pęknięciach skóry, oparzeniach i czyrakach.

Cebula obfituje m.in. w witaminy: B1, B2, C, A, E, a także w wapń, sód, magnez, mangan, żelazo, miedź, fosfor, jod, cynk, chrom i krzem.

W okresie zimowym, w celu podniesienia odporności i wzmocnienia organizmu, warto polecić wartościowy sok z cebuli.

Przepis na sok cebulowy (świetny lek na kaszel )

Cebulę kroimy na plasterki, sypiemy cukrem i odstawiamy w ciepłe miejsce na kilkanaście godzin.

Odcedzamy i pijemy po posiłku po 2-4 łyżki.



Agata Dudkiewicz