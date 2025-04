Bławatek występuje najczęściej w kolorze niebieskim, który ze względu na swój szczególny odcień nazywany jest również „chabrowym”. Niekiedy spotkać można również kwiaty różowe, białe lub brunatne.

Działanie:

moczopędne (dzięki działaniu glikozydów antocyjanowych),

przeciwbakteryjne,

przeciwzapalne.

Zastosowanie w lecznictwie:

zapalenie miedniczek nerkowych,

kamica nerkowa,

zapalenie spojówek,

łupież,

grzybica skóry głowy,

choroby wątroby.

Zbiór:

zbieramy od maja do sierpnia;

zrywamy całe koszyczki kwiatowe, ale do użycia wybieramy tylko kwiaty zewnętrzne;

nie suszymy ich za długo (do dwóch dni), aby nie straciły koloru i właściwości.

Jak sporządzić napar

Do pięciu łyżek suszonych kwiatów chabru dodajemy 3 łyżki kwiatów rumianku i 4 łyżki ziela świetlika łąkowego (możemy również użyć wyłącznie kwiatów bławatka). Wszystko zalewamy wrzątkiem (ok. 300 ml), a naczynie przykrywamy na 15-20 minut. Następnie przecedzamy. Tak sporządzony napar możemy pić (m.in. w przypadku chorób nerek, wątroby), użyć do okładów oczu lub wcierać (przy grzybicy skóry głowy i łupieżu). W celu uzyskania pożądanego efektu, czynności te powinniśmy powtarzać kilkakrotnie w ciągu dnia.