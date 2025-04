Jego ojczyzną jest Azja, ale od tysiąca lat występuje w niemal całej Europie jako pospolity chwast pól uprawnych.

Zastosowanie chabra

- w ogrodzie: jest to roślina jednoroczna, można ją posiać w ogródku wraz z trawą „kwietną łąką”. Kwitnie od maja do września.

- w kuchni: z kwiatów bławatka można sporządzać wino i sok bławatkowy. Pół litra płatków należy zalać mocno osłodzoną przegotowaną wodą i pozostawić na 5–8 dni w ciepłym nasłonecznionym miejscu.

- w medycynie: kwiaty bławatka zawierają m.in. niebieski barwnik cyjaninę. Mają one właściwości moczopędne, przeciwzapalne, przeciwbakteryjne i przeciwalergiczne. Warto je stosować do przemywania oczu przy zapaleniu spojówek. Napar można używać też do płukania jamy ustnej i gardła w stanach zapalnych. Picie go działa moczopędnie.