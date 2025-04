Nie taka igła straszna, jak ją malują

Akupunkturzyści wykorzystują cienkie igły wykonane z nierdzewnej stali, którymi nakłuwają ciało pacjenta. Wprowadza się je na głębokość kilku milimetrów w skórę w dokładnie wyznaczonych miejscach.

Tajemnicą akupunktury jest to, że nakłucie ciała w jednym miejscu powoduje wrażenie ciepła, drętwienia bądź swędzenia w innym miejscu – dlatego, że energia qi jest przekazywana prawidłowym kanałem. Badania zachodnich naukowców sugerują, że dzieje się tak dzięki autonomicznemu układowi nerwowemu.

Średnica igieł używanych w akupunkturze to 0,25-0,33 mm, a ich długość to 2,5-7,5 cm.

Igły są wprowadzane prostopadle do powierzchni skóry i nie mogą zostać zgięte – a to wymaga wieloletniej praktyki i sporej zręczności.

Czy nakłuwanie boli?

Zabiegi akupunktury rzadko wywołują ból – czasem tylko pojawia się wrażenie, jakie towarzyszy ukłuciu zwykłą igłą. Odprężony chory nie odczuwa żadnych dolegliwości.

O akupunkturze - praktycznie

Czas działania zabiegu zależy od rodzaju bólu, z którym zmaga się pacjent, a także od pożądanego efektu działania.

Na przykład uśmierzanie bólu podczas ekstrakcji zęba to około 5 minut, a podczas usuwania migdałków – 20-30 minut (z ciągłym przekręcaniem igieł). Pacjent nie czuje wtedy bólu przez około 24h.

Jak widać długość zabiegu jest zależna od konkretnego przypadku.

Większość zabiegów uśmierzających ból trwa od 5 do 15 minut.

Akupunkturzyści polecają zwykle wykonanie sześciu zabiegów, gdyż ich działanie kumuluje się. Ból nie ustępuje jednak czasem bezpośrednio po zabiegu, lecz po kilku dniach bądź tygodniach.

Uwaga! Igły używane w akupunkturze muszą być jednorazowe! W innym przypadku pacjent narażony jest na zakażenie wirusem HIV, a także wirusem zapalenia wątroby typu B i C! Nie wystarczy sterylizacja igieł w autoklawach!

Artykuł został opracowany na podstawie „Domowej Encyklopedii Zdrowia” Reader’s Digest.

