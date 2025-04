Dlaczego Chińczycy są zdrowym społeczeństwem?

Coraz więcej osób korzysta z dorobku tradycyjnej medycyny chińskiej. Wykorzystywane w niej terapie i naturalne metody leczenia stają się coraz popularniejsze. Chińczycy uznawani są za jedno z najzdrowszych społeczeństw. Na ten sukces wpływa kilka czynników – jednym z nich jest dieta.

To, co dała natura

Mieszkańcy Chin unikają przetworzonej żywności i zamiast niej wybierają produkty naturalne. Taki sposób odżywiania zapewnia bowiem zdrowie, dobre samopoczucie i utrzymanie szczupłej sylwetki. To właśnie w Chinach i Japonii jest najmniejsza zachorowalność na nowotwory i najmniej osób ma otyłość. Ich dieta uboga jest w cukier oraz tłuszcz.

Specjaliści medycyny chińskiej wierzą, że ciężkostrawne i tłuste dania przyczyniają się do nasilania procesów starzenia.

Jak i co jeść?

By długo cieszyć się zdrowiem i zmniejszyć ryzyko wystąpienia jakiejkolwiek choroby, warto zastosować kilka zaleceń dietetycznych z medycyny chińskiej. Oto one:

spożywaj głównie produkty pełnoziarniste;

zminimalizuj spożywanie czerwonego mięsa na rzecz ryb;

codziennie pij sok pomarańczowy (zaleca się 30 ml);

spożywaj 1-2 jabłka dziennie;

dziennie; jedz tylko odtłuszczony nabiał;

nie najadaj się do syta;

regularnie spożywaj czosnek , który ma działanie bakteriobójcze;

, który ma działanie bakteriobójcze; codziennie przed śniadaniem wypij szklankę wody, dzięki temu oczyścisz jelita;

nie zapominaj o piciu dwóch filiżanek zielonej herbaty dziennie;

codziennie przed posiłkiem wypij trzy łyżki zupy, a unikniesz chorób układu pokarmowego i poprawisz trawienie.

Lista produktów zakazanych, czyli tego unikaj:

czerwone mięso jedz nie częściej, jak raz w tygodniu;

nie jedz gorących dań;

unikaj produktów konserwowych , zawartych w puszkach;

, zawartych w puszkach; nie przesadzaj z ilością dań z mikrofalówki oraz z mrożonkami;

nie rozmawiaj podczas jedzenia;

nie jedz, gdy jesteś zdenerwowany, smutny;

unikaj produktów smażonych, zbyt długo gotowanych.

