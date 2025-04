Ciekawostką jest istnienie chirurgii zwanej fantomową. Nie polecamy jednak tego typu „leczenia”.

Ciało, dusza – energia

Chirurgia fantomowa nie ma nic wspólnego z medycyną konwencjonalną i zasadniczo różni się od terapii uzdrowicielskich.

Człowiek emanuje energią. Każda komórka (organ) ma powłokę energetyczną. Chirurgia fantomowa zakłada istnienie w ciele fizycznym sfery niematerialnej (ciała eterycznego, astralnego i duchowego), która znajduje się w ciągłym ruchu, wibruje i na siebie oddziałuje. W ciele fantomowym zapisany jest prawidłowy wzór działania każdego z narządów.

Stres i negatywne emocje sprawiają, że wzór ulega zmianie. Wszelkie zakłócenia widoczne są w ciele fantomowym, nim pojawią się w ciele fizycznym. W dłuższym okresie zmianie ulega również ciało. Mogą pojawić się wrzody, mięśniaki macicy, skrzywienie kręgosłupa i inne schorzenia. Zatem zanim dojdzie do poważnej choroby, należy przystąpić do przywrócenia równowagi energetycznej organizmu.

„Operacja”

Operacja fantomowa jest „operacją bezkrwawą”. Oddziaływanie energetyczne działa na miejsce zakłóceń. Oczyszcza fantom, by przywrócić jego prawidłowy wzór. Organizm człowieka sam się regeneruje.

Chirurg fantomowy musi znać budowę anatomiczną organizmu pacjenta, by wiedzieć jak działa. Powinien również mieć zdolności jasnowidzenia i chęć przyniesienia ulgi w cierpieniu drugiemu człowiekowi.

Paramedyk, który zna się na swojej pracy, dociera do istoty choroby. Poprzez własne działania niweluje objawy zarówno fizyczne, jak i przywraca równowagę duszy. Wpływa na biopole i harmonizuje całość organizmu.

