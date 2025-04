Sieć projekcyjna

Według niektórych naukowców, nasze ciało jest pokryte siatką pól receptorowych, według której są one powiązane w odpowiedni sposób z organami naszego ciała. Niektóre z nich są dobrym źródłem informacji, jak np. tęczówka.

Sieć projekcyjną można podzielić na

odpowiednie struktury. Są to projekcje skórne wykorzystywane

w akupunkturze, śluzowo-jezykowe, skórno-śluzowe,

skórno-uszne oraz projekcyjne pola na tęczówce. Te

rzutujące się na tęczówkę połączenie nerwowe komunikują

się z narządami. Stąd właśnie wygląd tęczówki może

ocenić stan zdrowia pacjenta, a także zmiany jakie zaszły w

przeszłości lub jakie mogą się jeszcze pojawić.

Irydologia – jak to działa?

Irydologia wykorzystuje w swej metodzie istnienie troficznych zmian w

strukturze, kolorystyce, pigmentacji tęczówki.

Oko jest

jednym z najbardziej wrażliwych na niedokrwienie narządów

ciała ludzkiego. Bardzo szybko reaguje na zmiany w układzie

krwionośnym, nerwowym i hormonalnym. Irydologia dzięki temu pozwala

na określenie podatności całego ciała i poszczególnych

organów na choroby, pozwala na rozpoznanie istniejących już

chorób, a także określa dynamikę ich zmian. Pozwala również

na określenie poziomu toksycznego zatrucia organizmu i jednoczesną

obserwację procesu odtrucia.

Plamy toksyczne

Taka

charakterystyczną zmianą w toksemii są plamy toksyczne. Są to

duże plamy, które mogą być zlokalizowane w każdej części

tęczówki. Mogą być widoczne gołym okiem. Ich kształt ma

ostre granice, a kolor to odcienie brązowego i czarnego.

Brudnożółte

plamy z ziarnistościami, przypominającymi żwir,

zlokalizowane w dolnej części tęczówki są

charakterystyczne dla toksycznego uszkodzenia nerek, natomiast

żółto-zielonkawe plamy zbudowane z ziarenek różnego

rozmiaru, lokalizujące się w rzęskowym polu tęczówki może

wskazywać na choroby weneryczne lub na alkoholowe zatrucie

organizmu.

W oparciu o obecność ciemnych kieszonek w obszarze

okrężnicy na tęczówce można wyznaczyć poziom

samozatrucia. Zmiana zabarwienia w tęczówce zależy od

odżywiania. Pojawianie się plam barwnikowych, zmian o charakterze

krateru w rzucie narządów odpowiedzialnych za oczyszczanie

organizmu, czyli nerki, wątroby, jelita grubego świadczą o ich

dysfunkcji.

Pierścień autonomiczny

Tęczówka,

to nie tylko plamy, to także pierścień autonomiczny, czyli

mniejszy widoczny okrąg znajdujący się tuż za okręgiem źrenicy.

Prawidłowy pierścień jest prawie idealnym okręgiem natomiast o

patologii świadczą jego wszelkie zniekształcenia.

Odpowiednikiem

patologicznych zmian w jelitach towarzyszą wklęsłości pierścienia

autonomicznego w sektorach anatomicznych układu pokarmowego, w

tym odbytnicy. Dzięki zniekształceniom (lokalne wklęśnięcia)

pierścienia można wykryć zwężenia okrężnicy, uchyłkowatość

(lokalne wypukłości – w kształcie igiełek), natomiast

spłaszczenie pierścienia może świadczyć o opuszczeniu jelita

grubego. Nasze oczy nie są tylko zwierciadłem duszy, lecz także

stanu naszych organów wewnętrznych.

Irydologia

jest nauką, która analizuje najbardziej kolorową cześć oka

– tęczówkę. Kolor tęczówki można porównać

do linii papilarnych, każdy z nas różni się jej barwą.

Różnice te spowodowane są przez różną ekspresją

genów oraz oddziałujące na organizm czynniki środowiskowe.

Irydolog

potrafi w dużej ilości przypadków, bez żadnych dodatkowych

badań, określić co się dzieje w organizmie pacjenta, rozpoznając

chorobę w stadium, kiedy jest ona praktycznie niewykrywalna innymi

metodami.

