Pomimo ewidentnych różnic efekty, jakie przynosi leczenie ciepłem i zimnem, są podobne. W obydwu przypadkach dochodzi do złagodzenia bólu, rozluźnienia napiętych mięśni i zahamowania rozwoju niebezpiecznych stanów zapalnych.

Ciepły czy zimny okład?



Terapia zimnem

Gdyby możliwe było obniżenie temperatury naszego ciała choćby o jeden stopień, spowolniony metabolizm pozwoliłby nam żyć dłużej aż o 10–15 lat! Zimno bowiem odmładza, poprawia krążenie, pobudza układ odpornościowy i wzmaga produkcję hormonów. Dzięki niemu wzrasta też w organizmie produkcja substancji przeciwbólowych. Ochłodzenie tkanek od dawna wykorzystywane jest do zmniejszania bólu i zatamowania krwawienia (np. z nosa), gdyż zimno powoduje też obkurczanie się naczyń krwionośnych.

Na co pomaga zimno?

Zimne okłady sprawdzają się w przypadku: stłuczeń, krwiaków, urazów (stosujemy je 1–2 dni od ich powstania), zapalenia stawów, bólu głowy i zęba, zapalenia pęcherzyka żółciowego, gorączki, obrzęków, krwawień, hemoroidów, oparzeń.

Jak to zrobić?

Jeśli chcesz zastosować lód, pamiętaj, że musi być owinięty w materiał (dzięki temu unikniesz odmrożeń). Warto także rozważyć stosowanie żelowych opatrunków, które schładza się w zamrażarce lub specjalnych toreb lodowych (ice pack), które kupuje się w aptece.

Uwaga! Zimny okład stosujemy nie dłużej niż10 minut.



Terapia ciepłem

Tę metodę leczenia znali już egipscy kapłani, którzy powszechnie stosowali rozgrzany piasek jako środek przeciwbólowy. Wiedzieli, co robią! Ciepło stosowane bezpośrednio na skórę zwiększa przepływ krwi i poprawia przemianę materii. Redukuje ilość toksyn w miejscu zapalenia, znacząco zmniejszając ból i napięcie mięśni. Poprawia rozciągliwość tkanek i zmniejsza lepkość płynu stawowego, co z kolei zwiększa sprawność chorego, który cierpi np. z powodu bólów reumatycznych. Co istotne, działa nie tylko miejscowo, ale przyczynia się też do poprawy kondycji całego organizmu. I jest takie przyjemne!

Na co pomaga ciepło?

Przynosi ulgę w przypadku stłuczeń, krwiaków itp., ale uwaga, zabiegi można stosować po 4–5 dniach od urazu. Podobnie w przypadku nerwobólów. Ciepło korzystnie działa też przy zapaleniu zatok, skurczowych bólach brzucha i bólach gardła.

Jak to zrobić?

Najprościej jest wziąć kojącą kąpiel. Miejscowo można zastosować rozgrzany żelowy opatrunek, nagrzewanie poduszką elektryczną lub termoforem (wcześniej możesz posmarować np. bolące stawy czy mięśnie maścią rozgrzewającą).