Co ma wspólnego akupunktura z taoizmem i czym jest jin i jang?

Akupunktura została opracowana przez Chińczyków ponad dwa tysiące lat temu. Za podstawę uznali oni filozofię religijną taoistów.

Cała medycyna chińska (w tym też akupunktura) opiera się na założeniu, że stan zdrowia człowieka zależy od równowagi między siłami jin i jang. Występują one w przyrodzie jako pierwiastek żeński i męski, ,księżyc i słońce, ciemność i światło. Mają swoje odpowiedniki w organizmie ludzkim. Zachwianie tychże sił powoduje, że chorujemy. Praktyki uzdrawiające mają więc na celu przywrócenie tej równowagi.

Skąd akupunkturzysta wie, gdzie wbić igiełki?

Punkty nakłuć zostały wyznaczone zgodnie z rolą, jaką odgrywały w przywracaniu równowagi pomiędzy jin i jang i poprawianiu krążenia zarówno energii qi, jak i krwi.

Skąd wiemy o akupunkturze?

Do Europy niektóre techniki akupunktury zostały przeniesione w XVIII wieku przez chrześcijańskich misjonarzy, których wydalono z Chin.

W XIX wieku do Ameryki przybyli chińscy robotnicy, by budować linie kolejowe. Ich informacje na temat akupunktury i innych chińskich praktykach zainteresowały lekarzy i uzdrawiaczy.

W ostatnich latach mamy do czynienia z zainteresowaniem medycyną chińską z dwóch powodów. Pierwszym z nich jest otwarcie Chin na Zachód. Drugi – badania nad alternatywnymi metodami zwalczania bólu.

Ciekawostka na koniec

W jaki sposób wyznaczano te punkty? Jedna z legend głosi, że starożytni lekarze obserwowali dziwne znikanie niektórych dolegliwości u żołnierzy, którzy zostali ugodzeni w określone części ciała.

Artykuł został opracowany na podstawie „Domowej Encyklopedii Zdrowia” Reader’s Digest.

