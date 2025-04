To wyższe rozumienie nas samych i otaczającej nas rzeczywistości jako jedności uwalnia nas od wszelkiego bólu i cierpienia. Prawdziwa uważność jest ostatecznym lekarstwem na wszelkie zaburzenia umysłu. Aby to zrozumieć musimy najpierw poznać umysł i jego manifestacje w codziennym życiu. Musimy zacząć od miejsca, gdzie się właśnie znajdujemy. To jest właśnie to właściwe miejsce, od którego należy rozpocząć wędrówkę w głąb siebie. Nie potrzebujemy bambusowej chaty nad brzegiem ciepłego oceanu, ani jaskini w Himalajach. Nasza podróż zaczyna się od nas samych. Najlepiej tu i teraz.

Związki ajurwedy i jogi

Ajurweda jest leczniczym aspektem systemu jogi. Joga zaś jest duchowym aspektem ajurwedy. Joga jako terapia medyczna jest tradycyjnie częścią ajurwedy, zajmującej się chorobami ciała i umysłu. Ajurweda używa jogicznych metod – pozycji fizycznych i ćwiczeń oddechowych do leczenia chorób na planie fizycznym.

Choroby umysłowe ajurweda leczy przez stosowanie jogicznych praktyk duchowego rozwoju jak medytacja czy recytacja mantr. Ajurwedyjski pogląd o umyśle wywodzi się z filozofii jogi i jej zrozumienia różnych poziomów świadomości. Ajurwedyjska i jogiczna psychologia były przez większą część czasu zbliżone do siebie. Współczesne różnice wyrastają bardziej z nieznajomości drugiej dziedziny jak w przypadku zachodnich nauczycieli jogi, niż samych różnic między tymi systemami.

Ajurwedyjscy lekarze nie muszą nazywać się psychologami. W ich codziennej praktyce ciało jest nierozerwalnie połączone z umysłem. Fizyczne choroby nierozerwalnie złączone są z chorobami umysłu.

Nasze ciała, nasza odporność słabnie, kiedy wystawieni jesteśmy na niewłaściwe użycie zmysłów, akumulację negatywnych emocji. Choć niektóre fizyczne choroby wynikają całkowicie z zewnętrznych czy fizycznych powodów i mogą być leczone na fizycznym poziomie, to jednak należy sobie uświadomić, że większość chorób wynika z zaburzeń psychologicznych.

Fizyczna choroba zaburza nasz stan emocjonalny, osłabia zmysły, co może powodować zaburzenia psychologiczne. Z kolei nierównowaga psychologiczna ma fizyczne konsekwencje. Prowadzi to do zachwiania diety, nadwyrężenia serca i nerwów, osłabienia ciała fizycznego.

Ajurweda a zaburzenia psychiczne

Współcześnie cierpimy głównie na zaburzenia psychiczne. Dziś większość z nas nie musi się obawiać o odpowiednie pożywienie, ubiór czy schronienie, co chroni nas przed większością chorób fizycznych. Jednakże wciąż brakuje nam spokoju umysłu.

Może to manifestować się w takich uczuciach jak samotność, niedowartościowanie, poczucie bycia niekochanym, złość, stres, gniew.

Prowadzi to do osłabienia naszej fizycznej energii i uniemożliwia nam to, co byśmy naprawdę chcieli robić.

Kultura pełna cierpienia

W naszym życiu jest dużo cierpienia, nieszczęścia. Żyjemy w kulturze, w której nie ma miejsca na spokój i zadowolenie. Zaburzamy organiczne korzenie naszego życia – odżywiając się w niewłaściwy sposób, pijąc skażoną chemicznie wodę, wdychając zanieczyszczone powietrze, niszczymy lub odrzucamy szczęśliwe życie rodzinne. Żyjemy w materialnym świecie, zdominowanym przez urbanistyczny krajobraz i środki masowego przekazu. Niewiele tu tego, co mogłoby odżywiać naszą duszę.

Wciąż pożądamy nowych rzeczy i rzadko jesteśmy zadowoleni z tego co mamy. Potrzebujemy ciągłej stymulacji, skaczemy od impulsu do impulsu, rzadko mając okazję przyjrzeć się życiowej ścieżce, która często jest bezcelowa i prowadzi donikąd. Nasze życie to seria wzorców akumulacji materii i wrażeń bez szansy na bycie i spokój. Nasza medycyna to szybkie operacje, aplikacja leku, abyśmy szybko mogli wrócić na tor wątpliwej wartości stylu życia. Jednak nasze problemy nie znikają - mimo że łykamy coraz więcej tabletek, nie rozpoznając w tym symptomu braku równowagi w naszym życiu.

Nasze problemy ze zdrowiem są w istocie ostrzeżeniem. Życie wymusza na nas refleksję, przewartościowanie i zmianę. Jeśli te światło jest ignorowane – z pewnością chorujemy i wkrótce umieramy.

Co nam daje ajurweda?

Z drugiej strony ajurweda uczy nas życia w harmonii z przyrodą, prostoty i zadowolenia. Są to klucze dobrego samopoczucia. Pokazuje nam jak żyć w stanie równowagi, łącząc naszą kreatywność i szczęście wewnątrz naszej własnej świadomości, dzięki czemu możemy na stałe przezwyciężyć nasze problemy psychologiczne. Ajurweda dostarcza rzeczywistych odpowiedzi na nasze problemy zdrowia, w prostym przesłaniu aby powrócić do „domu” – aby powrócić do jedności zarówno z wszechświatem jak i boskim pierwiastkiem w nas samych. To wymaga zmiany w naszym stylu życia, myślenia i postrzegania.

Ajurweda nauką o życiu w zdrowiu

Ajurweda jest nauką o życiu i życiu w zdrowiu. Bycie zdrowym jest ważne, lecz zdrowie nie jest dla ajurwedy celem ostatecznym. To nie wystarczy, aby przedłużyć nasze życie i mieć lepszą energię, żeby móc zajmować się tym, co chcemy. Musimy rozważyć, na co tracimy naszą energie i po co? Ajurweda mówi o 4 podstawowych poziomach leczenia.

Po pierwsze – leczeniu chorób.

Po drugie – zapobieganie chorobom.

Po trzecie - wzmacnianie życia, poprawiając naszą pozytywną witalność i jakość naszego życia.

Czwartym poziomem ajurwedy jest rozwój świadomości. To wymaga duchowego podejścia do życia, wliczając w to medytację. Jakość naszej uważności jest owocem tego, co robimy. Jest to nasza ostateczna esencja, kim naprawdę jesteśmy. Nasza świadomość jest jedyną rzeczą, którą zabieramy w podróż po śmierci.

Rozwój świadomości

W rozwoju świadomości powinniśmy wciąż obserwować i transformować pięć trucizn umysłu – niewiedzę, gniew, pożądanie, dumę, zazdrość. Niewiedza czy zwykła głupota mogą przejawiać się również jako uczucie obojętności, celowego niedoinformowania, pomieszania czy błędnych poglądów. Celowa „błoga nieświadomość” nie ma nic wspólnego ze szczęściem czy niewinnością i jest przyczyną cierpienia. Nasza świadomość najczęściej przesłonięta jest niewiedzą. Po prostu nie wiemy i często nie zdajemy sobie z tego sprawy. W ten sposób nie możemy doświadczać świata za pomocą świadomości pięciu zmysłów i ich czynnej wymiany ze światem zewnętrznym. Nasze nawyki sprawiają, że umysł tworzy zjawiska, które uważa za oddzielne od siebie.

Obecność tych pozornie niezależnych od świadomości zjawisk wywołuje pomieszanie i pojawienie się przeszkadzających uczuć.

Na przykład, kiedy oczy widzą jakiś kształt, natychmiast w umyśle powstaje reakcja – jeśli uważamy, że to, co widzimy, jest ładne, czujemy przyciąganie, jeśli zaś myślimy, że jest brzydkie, odczuwamy odrazę i awersję. To samo dzieje się w przypadku wszystkich innych wrażeń zmysłowych. Za każdym razem, kiedy uruchamia się mechanizm postrzegania za pomocą narządów zmysłu, powinniśmy spojrzeć bezpośrednio na to, co stanowi prawdziwą istotę tego procesu. Wtedy stopniowo zaczynamy rozumieć, że przedmiot naszej percepcji nie jest niczym innym, jak dynamiką samego umysłu.

Reasumując, nieświadomy umysł tworzy podział na nas i postrzegany świat zewnętrzny. Świadomy umysł jest tożsamy z postrzeganym światem.

Zostań mistrzem!

Angażowanie się w zjawiska, takie jak niewiedza, gniew, zazdrość, duma, pożądanie, daje nam okazję do świadomej pracy i transformowania uczuć. Czynnie obserwując i łapiąc się na tym, że kolejny raz daliśmy się „ponieść” uczuciom, sprawia, że za każdym razem stajemy się coraz bardziej świadomi tego procesu. Zręczny obserwator skorzysta z tej metody, aby ujarzmić emocję w chwili, kiedy dopiero co pojawia się w umyśle. Obserwując uważnie rozwijającą się emocję, możemy ją rozluźnić. W ten sposób oczyszczamy naszą świadomość z pomieszania i niewiedzy. W końcu możemy osiągnąć mistrzostwo i wyzwolić się od siły nawyku, co umożliwi nam świadome, radosne życie, czego sobie i państwu życzę.

