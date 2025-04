Dwie siły

Wszechświat to siedlisko różnych energii wpływających na siebie:

energia jin - działa do góry i na zewnątrz, wytwarza zimno i rozrzedzenie, ma charakter ujemny (-), symbolizuje w przyrodzie pierwiastek żeński;

- działa do góry i na zewnątrz, wytwarza zimno i rozrzedzenie, ma charakter ujemny (-), symbolizuje w przyrodzie pierwiastek żeński; energia jang - działa do dołu i do wewnątrz, wytwarza ciepło i masę, ma charakter dodatni (+), w przyrodzie symbolizuje pierwiastek męski.

Jin i jang to różne energie uzupełniające się, jak + i -, jak dzień i noc, jak kobieta i mężczyzna. Energie te nie występują w czystej postaci, w każdej z nich jest zawsze zalążek tej drugiej.

Symbolicznie Chińczycy przedstawiają tę parę energii jako koło z wpisanym odwróconym S, jest to znak TAO (taoizmu), podwójnej siły symbolizującej wszechświat i medycynę chińską.

Czi czyli energia

Czi znaczy energia, a szerzej: energia witalna, siła życiowa, fenomen psychosomatyczny, energia żywiołów.

Nie można tego pojęcia wyrazić w pełni w żadnym języku świata zachodniego. Umowne tłumaczenie pojęcia: materia na progu zamiany w energię lub energia na progu zmaterializowania się.

Produkt żywnościowy Chińczycy określają jako "żywy", czyli zawierający mniej lub więcej pierwiastka życia chi, wtedy, gdy w jego składzie są czynne enzymy, a są one w produktach świeżych, surowych lub lekko ugotowanych, ale nie przetworzonych, nie nafaszerowanych chemią i promieniami oraz (co ważne!) nie zamrożonych głęboko.

Pięć funkcji czi

Czi jest źródłem aktywności ciała i ruchu (świadomego i nieświadomego). Czi ogrzewa ciało, daje mu ciepło. Czi jest źródłem regulującym obrotowość organizmu, a składowa zwana WejCzi odpowiada za obronę organizmu przed zewnętrznymi czynnikami szkodliwymi, takimi jak zimno, wiatr itp. Czi jest źródłem przemiany w organizmie powietrza i pożywienia w inne życiodajne substancje, jak krew i płyny. Czi utrzymuje wszystko na właściwym miejscu: organy, krew, tkanki, naczynia krwionośne itd. Człowiek żyje, bo jest zasilany energią życia Czi.

Energia Czi to wypadkowa 3 części

Czi z powietrza.

Czi z pożywienia .

. Czi urodzeniowe – genetyczne.

Energia wypadkowa czi zasila organy człowieka w rytmie dobowym, osiągając w nim co 12 godzin energię zasilania minimalną lub maksymalną.

Organy czerpią tę energię, ale i przekazują organom innych układów. Życiodajna energia chi ciągle krąży w organizmie człowieka.

Zdrowie w/g tradycyjnej medycyny chińskiej to niezaburzony obieg krążenia życiodajnej energii czi w organizmie.

Warunkiem niezbędnym, koniecznym do zapewnienia krążenia energii czi bez przeszkód, jest równowaga energetyczna energii jin i jang w każdym układzie funkcjonalnym człowieka na odpowiednio wysokim poziomie. Przez tysiące lat Chińczycy nieprzerwanie i konsekwentnie szukali dwóch dróg:

jak maksymalnie zasilić organizm w energię Czi i jak ją chronić w organizmie? jak osiągnąć i utrzymać równowagę w organach i w całym organizmie?

Chińczycy są w tej dziedzinie mistrzami.

Rodzaje dysharmonii czi

Niedobór czi – poziom za mały, aby organizm dobrze spełniał funkcje (np. zimno nam). Zanik czi – głęboki deficyt energii, silne zaburzenia funkcji organizmu. Stagnacja czi - zaburzenie w danym rejonie organizmu przepływu lub zablokowany przepływ. "Zbuntowane Czi" – gdy energia przepływa w złym kierunku, np. czi żołądka powinno płynąć w dół, a płynie do góry, co objawia się czkawką, nudnościami, wymiotami itp.

Miniaturka kosmosu

Człowiek to miniaturowy kosmos, wszechświat, który podlega takim samym prawom co on.

Człowiek składa się z 5 elementów, tzn. z 5 układów funkcjonalnych organizmu. Są to:

układ hormonalny,

układ trawienny,

układ oddechowy,

układ krążenia,

układ odpornościowy.

Każdy układ składa się z 2 części:

pierwsza zawiera jeden z organów gromadzących energię typu jin , do których należą: serce, śledziona, płuca, nerki, wątroba;

, do których należą: serce, śledziona, płuca, nerki, wątroba; druga zawiera jeden z organów gromadzących energię typu jang, do których należą: jelito cienkie, jelito grube, żołądek, pęcherzyk żółciowy, pęcherz moczowy.

