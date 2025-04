Natura wyposażyła nas w cały arsenał leków. Z resztą większość medykamentów ma właśnie korzenie w substancjach naturalnych. Medycyna ludowa docenia wszelkie zioła, często wynosząc je ponad leki medycyny klasycznej. Ostatnio jednak, powraca się do dziewiczych środków i sięga się po to, co jest wolne od sztucznej chemii...

Rośliną, którą cenią nawet chirurdzy i kardiolodzy, jest kasztanowiec zwyczajny. Drzewo to dobrze znamy z parków i lasów. Chyba też nie ma osoby, która nie znałaby symboliki tego drzewa: kwitnienie to ostatni dzwonek dla uczniów, do zabrania się za swoją edukację. Drzewo samo w sobie to oznaka piękna i miłości.

Jakie części rośliny znajdują zastosowanie w fitoterapii?

W zielarstwie wykorzystuje się:

kwiat kasztanowca – bogate we flawonoidy, m.in. rutyna, kwercytyna oraz kumaryny i garbniki

korę kasztanowca – zawierająca także flawonoidy, garbniki i kumaryny, a dodatkowo eskulinę

kasztany – obfitujące w escynę, flawonoidy, garbniki i kumaryny

Kiedy można stosować wyciągi z kasztanowca?

Wszystkie wyciągi z kasztanowca (wodne i alkoholowe) działają przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Ponadto mają właściwości dezynfekujące oraz co chyba najważniejsze: uszczelnia naczynia krwionośne i zapobiega krwotokom. Zatem preparaty z kasztanowca, znajdują zastosowanie w łagodzeniu objawów i leczeniu następujących chorób:

hemoroidy i żylaki odbytu

żylaki kończyn dolnych, w tym zakrzepy i zastoje krwi w żyłach

zapalenie żył

miażdżyca

stłuczenia i krwiaki

obrzęki pooperacyjne i pourazowe

problemy z krążeniem mózgowym

stany skurczowe i zapalne przewodu pokarmowego

problemy z wątrobą

dokuczliwe objawy okresu klimakteryjnego

oparzenia, odmrożenia I stopnia i inne problemy ze skórą

cera naczynkowa

Jakie są postacie specyfików z kasztanem?

Wyciągi z kasztanowca są dostępne w aptekach i sklepach zielarskich, w różnych formach. Począwszy od kropli i czopków, przez maści i żele, po tabletki. Krople przyjmujemy

3 razy dziennie, po około 2,5 mililitra. Lekarz może też ustalić inne dawkowanie preparatu.

Czopki stosuje się raz na noc, ale istnieje opcja zwiększenia dawki do około trzech aplikacji na dzień – jednak za zaleceniem lekarza.

Maści i żele stosuje się na czystą skórę od 3 do 5 razy na dzień.

Okłady na skórę np. z odwaru z kory kasztanowca, stosuje się kilka razy dziennie.

Na wyciągi z kasztanowca trzeba też uważać!

Mogą bowiem uczulać i wywoływać problemy z układem pokarmowym. Ponadto niektóre składniki wyciągów kasztanowych, mogą zwiększać toksyczność antybiotyków i innych leków stosowanych w profilaktyce zakrzepów. Niektóre antybiotyki osłabiają działanie escyny. Zatem, zanim zdecydujemy się stosować któryś z preparatów, poradźmy się lekarza, czy wyciąg z kasztanowca nam nie zaszkodzi.