W trakcie badań poszukiwałem terapii uzupełniających i przydatnych w rozwijaniu praktyki jogi czy innych wschodnich form pracy z ciałem. Joga jednak to lustro odbijające nasze codzienne życie. Wzloty i upadki – to wszystko przynosimy na matę w trakcie naszej praktyki. Techniki, którymi się zająłem, z powodzeniem mogą być stosowane u osób, myślących o rozwoju osobistym czy odzyskaniu zdrowia.

Siostry joga i ajurweda

Joga i ajurweda to dwie siostrzane nauki, przenikają się wzajemnie. Jogini często uciekają się do starych tradycyjnych sposobów radzenia sobie z różnymi dolegliwościami. Także higienę ciała opierają na prastarych wzorcach, często dokonując abhyangi, czyli nakładania oleju i swedy (rozgrzewania ciała). Joga i ajurweda uzupełniają się. Można też podążać nimi oddzielnie do wspólnego celu – osiągnięcia mokshy – wyzwolenia z samsary, kręgu cierpienia, w które wpisane są wszystkie czujące istoty.

Profilaktyka - jak wiąże się z jogą i ajurwejdą?

Jeśli chodzi o zdrowie, to zarówno joga, praktyki ajurwedyjskie i inne systemy wschodniej medycyny bazują na profilaktyce, czyli usuwaniu przeszkód i objaw we wczesnym rozwoju choroby. To najczęściej z tymi objawami większość z nas musi borykać się na co dzień w życiu i praktyce własnej. Sztywność ciała, kontuzje, bóle, napięcia czy brak siły fizycznej - to najczęstsze z nich.

To z nimi pracujemy, ćwicząc jogę i to one często stają na przeszkodzie w rozwinięciu praktyki. Zanieczyszczenie ciała i umysłu, zachwiana równowaga energetyczna wpływają na nasze życie, samopoczucie i nasze zachowanie. Błogosławieństwem okazuje się wyrwanie z tego kręgu i poświęcenie się praktyce jogi. Ale okazuje się często, że nie jesteśmy w stanie oderwać się od tego, co chcieliśmy zostawić za drzwiami yoga shali (szkoły jogi).

Umysł, miotany nieprzerwanym strumieniem myśli, sprawia, że nie jesteśmy w stanie złapać równowagi. W pozycjach jesteśmy zbyt agresywni i ambitni lub rozleniwieni i niechętni. Z niewiadomych nam powodów cierpimy, gdy mamy „otworzyć” biodra. Zdarza się, że nerwowo reagujemy śmiechem podczas sesji. Gubimy oddech, zapominamy o nim, jakbyśmy zapomnieli, że żyjemy. Brak nam dyscypliny, okazuje się, że nie znamy siebie zbyt dobrze. Pozostaje zamęt i dobre chęci.

W takich przypadkach przydaje się indywidualna praca z nauczycielem czy masażystą-instruktorem. Na prywatnych sesjach jogi możemy się dowiedzieć i usłyszeć, jaki nasz stan psychiczny ma wpływ na nasze ciało i vice versa.

Tak samo w sesjach „jogi dla leniwych” – tajskiego masażu jogicznego czy masażu ajurjogicznego - możemy się dowiedzieć wiele o sobie. Dzięki głębokiej pracy, intuicji i doświadczeniu masażysty możemy o wiele więcej zyskać niż sam relaks. Masaż jogiczny nie tylko redukuje napięcia i odżywia ciało, ale również - jak w przypadku głębszej pracy terapeutycznej – uświadamia stan zdrowia i pogłębia jego zrozumienie, co możemy przenieść do praktyki własnej.

Zarówno joga, jak i ajurweda dąży do oczyszczanie i usunięcia przeszkód oraz blokad w kanałach ciała. Jest to głęboki proces oczyszczania od najdrobniejszych kanalików po organy wewnętrzne, aby zrównoważyć swobodny przepływ energii w organizmie. Tak jak fizyczne wykonywanie asan, tak i techniki manualne pracy z ciałem pomagają zrównoważyć nasz stan fizyczny, emocjonalny i energetyczny. Dzięki temu ciało wydaje się lżejsze, a umysł bardziej stabilny i spokojny.

Asana i ajurweda

Ajurweda zaleca asany jako najlepsze z ćwiczeń. Asany dla ajurwedy są ważnym lekarstwem na różne choroby. Połowa ajurwedyjskich zabiegów koncentruje się na właściwym odżywianiu. Druga połowa koncentruje się na tym, co robimy z ciałem, czyli głównie na ćwiczeniach fizycznych i masażach.

Asany pozwalają leczyć wszelkie choroby, lecz rzadko w ajurwedzie są kompletną terapią. Ich działanie jest niebezpośrednie, z wyjątkiem może problemów strukturalnych i aparatu mięśniowo-szkieletowego. Asany sprawiają, że poprawiamy krążenie, co powoduje uzdrawianie i rozwój tkanek. To katalizuje procesy uzdrawiania ciała na wielu poziomach.

