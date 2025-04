Terapia czaszkowo-krzyżowa – na co?

Terapię czaszkowo-krzyżową stosuje się na różnego rodzaju napięcia i bóle w ciele (plecy, biodra, kończyny), ale też na zaparcia i liczne zaburzenia trawienia, wrzody. Pomaga także w stanach depresyjnych i leczy bóle zatokowe.

Terapia ta nie tylko powoduje, że ból/dolegliwość znika, ale też dociera do jego źródła, co umożliwia pracę nie tylko z objawem, ale też z „centrum”, którego uzdrowienie pozwala pożegnać się z bólem raz na zawsze.

Na czym polega?

Lista schorzeń, jakie leczy się terapią czaszkowo-krzyżową, jest nieprzeciętnie długa, a to dlatego, że zabieg polega na puszczaniu napięć w ciele, a konkretnie napięć emocjonalnych ( stresu, traumy, przerażenia lub innej trudnej emocji zapisanej w tkance łącznej), która oplata każdy nasz narząd, mięsień, ścięgno, nerw.

Zabieg powoduje, że organizm rozluźnia się, wycisza i tym samym samoistnie uruchamia proces samoregulacji.

Jak wygląda zabieg?

Pacjent kładzie się w ubraniu na stole do masażu, a terapeuta, przy pomocy mikro ruchów (bardzo delikatnych i subtelnych) pracuje z konkretnymi partiami ciała (począwszy od stóp, przez miednicę, mostek i szyję, skończywszy na głowie). Zabieg trwa zazwyczaj od 45-90 minut.

Czy zawsze pomaga?

Pracuję z tą metodą z wieloma przypadkami i zawsze, gdy tylko pacjent jest gotowy do tego, by porzucić swój ból, gdy jest gotowy zobaczyć czemu on służył i jaką funkcję spełniał do tej pory, uzna go i zaakceptuje – wtedy może dojść do uzdrowienia.

Zdarzają się osoby, które nie chcą usłyszeć swojej diagnozy z punktu widzenia psychosomatyki i wolą doszukiwać się przyczyny w kimś lub czymś zewnętrznym. W takich wypadkach ból/dolegliwość, która puszcza po samym zabiegu (lub serii zabiegów), powraca za kilka miesięcy.

Całkowite uzdrowienie jest możliwe tylko i wyłącznie wtedy, gdy jest przepracowane zarówno na poziomie ciała, jak i umysłu.

Pamiętajmy, że każdy ból, wypadek i choroba służy temu, byśmy wreszcie zaczęli słuchać własnego ciała, byśmy otworzyli się na świadome postrzeganie siebie i świata.

