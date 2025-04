Trzy jaźnie

Podświadomość na poziomie fizycznym steruje procesami fizjologicznymi. Trzyma nasze ciała przy życiu. Jest odpowiedzialna za czynności, które odbywają się poza naszym świadomym myśleniem, jak np. oddychanie, bicie serca, krążenie krwi. Działa na podstawie wyuczonych mechanizmów dostarczanych z naszej świadomej jaźni. Na poziomie uczuć i emocji to „przechowalnia” wszystkich naszych wspomnień.

Świadomość natomiast to logika i działanie. Współpracuje ona z podświadomością, na którą może wpływać poprzez pozytywne myślenie, uczucia i wyobraźnię. Dzięki temu możemy zmieniać programy, które funkcjonują w naszym życiu, jednak już nam nie służą, uwolnić się od starych wzorców, związanych z cierpieniem i bólem, użalaniem się nad sobą.

Nadświadomość zaś to wyższa mądrość, kochająca istota, która prowadzi nas przez życie. Widzi czystą, nieskażoną prawdę, spełnia to, czego chcemy, jednak informacje uzyskuje od podświadomości. Nie ma bezpośredniego połączenia z naszą świadomością. Dlatego nasze pragnienia musimy „umieścić” w podświadomości (za pomocą świadomych myśli, uczuć i wyobrażeń), bo stąd dopiero czerpie informacje nasza nadświadomość i realizuje to, czym wypełniona jest podświadomość. Dlatego ważne jest, aby stale zasilać podświadomość pozytywnymi myślami, żeby nasiąkła tym, czego chcemy, wówczas spełnienie przychodzi szybko.

Energia w trakcie masażu przyspiesza realizację naszych pragnień, ponieważ wzmacnia nasze wyobrażenia o takim życiu, jakie chcielibyśmy mieć.

Siedem zasad związanych z filozofią huny

Filozofia huny wiąże się z Nową Zelandią. Możemy w niej wyróżnić siedem zasad.

1. Świat jest taki, jaki myślę, że on jest

Nasze wyobrażenia o świecie sprawiają, że faktycznie takim się staje. Dla jednych przyjazny, pełen miłości, dla innych pełny lęku i strachu. Zawsze możemy zmienić nasze postrzeganie świata, zależy to tylko od nas.

2. Nie ma granic dla moich możliwości

Wszystko, co umysł potrafi wymyślić i w to uwierzyć, może też zrealizować.

3. Cała siła i moc są wewnątrz mnie

Od nas zależy jak wygląda nasze życie, na czym skupiamy swoją uwagę i co w związku z tym tworzymy. Nie wińmy sytuacji, czy też ludzi wokół, skupmy się na własnej sile i mocy płynącej z wnętrza.

4. Miłość jest po to, aby być szczęśliwym

To właśnie miłość jest przyczyną radości i szczęścia w życiu. Powinniśmy obdarzać miłością wszystko co nas otacza, a przede wszystkim samych siebie, ludzi i zwierzęta wokół. Dawanie miłości uszczęśliwia.

5. Energia płynie tam, gdzie ją kierujemy

Skupmy się na rzeczach pozytywnych, wówczas pojawia się one w naszym życiu. Każda myśl jest energią i kreuje naszą rzeczywistość. Jesteśmy tacy, jakie są nasze myśli.

6. Teraz jest moment mojego życia

Właśnie ta chwila jest najbardziej odpowiednia, żeby zmienić swoje życie. To fundament do stworzenia przyszłości – takiej, jaką chcemy widzieć. Przeszłość natomiast jest martwa. Szkoda energii na rozpatrywanie tego, co było, potraktować to jako naukę i wyciągnąć z niej wnioski.

7. Jestem efektywny i dobry w tym co robię

Uznajmy swoją wyjątkowość, niepowtarzalność, doceńmy siebie a każde działanie zakończy się sukcesem. Zawsze mądrzejsi o doświadczenia, staramy się nie popełniać tych samych błędów.

Z masażem Ma-Uri wiąże się zmiana naszego sposobu myślenia i podejścia do życia. Dlatego bardzo ważny jest świadomy kontakt z własną podświadomością, umiejętność wybaczania sobie i innym, wiara w wyzdrowienie jak i powodzenie w życiu oraz poznanie, zaakceptowanie i kochanie siebie. Każdy człowiek ma w sobie źródło miłości – najpotężniejszej siły z której został stworzony. Być może masaż Ma-Uri wydobędzie to z nas na powierzchnię i pozwoli mocniej poczuć tą siłę i dzielić się miłością ze wszystkim wokół.

