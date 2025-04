Co można wyczytać z oczu?

Spójrz mi w oczy, a powiem ci.... co cię boli. Brzmi jak kiepski chwyt reklamowy, a tymczasem oczy to kopalnia wiedzy o naszym zdrowiu. Pozwala na rozpoznanie dolegliwości, a nawet uchronienie przed tymi w przyszłości.



Już za czasów starożytnych Hipokrates rozsiewał teorię o mocy płynącej z ludzkiego oka. Jako by miała zdolność do wskazywania człowiekowi jego prawdziwego oblicza i stanu zdrowia. Twierdził, że w oczach jak w wielu innych organach ciała można odczytać stan organizmu, dzięki czemu pozwoli to na sformułowanie trafniejszej diagnozy i wsparcie w leczeniu. Choć ówcześnie, przez wielu lekarzy była uważana za herezję i kontrowersję, dziś wchodzi na „salony”.

Oto ona – irydologia

Podstawą badania jest obserwacja tęczówki, która odnosi sie do poszczegolnej strony ciała.

Prawa pokazuje stan organów po prawej stronie ciała, a lewa po lewej. Górna część tęczówki pokazuje głowę, dolna stopy. Pomiędzy nimi rozciągają się obszary obrazujące pozostałe organy człowieka. Dodatkową zaletą irydologii jest to, że lekarz dzięki temu badaniu jest w stanie wykryć chorobę w jej zupełnie początkowym stadium, którego mogą nie wykazać tradycyjne badania. Oko jest jednym z najbardziej wrażliwych narządów ludzkiego ciała. Co szczególnie ważne, nasze oczy bardzo szybko reaguje na zmiany w układzie krwionośnym i nerwowym. A są one wynikiem procesów chorobowych zachodzących w organizmie.

Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ to w oku znajdują się zakończenia połączeń nerwowych powiązanych z każdym narządem wewnętrznym i każdą częścią naszego ciała.

Jako dział medycyny nie jako wspierającej tradycyjne metody badawcze stanowi najmniej uciążliwą dla pacjentów metodę diagnostyki. Lekarzowi wystarczy jedynie 40-krotna lupa powiększająca, aby móc odczytać z tęczówki stan zdrowia. Związku z tym , iż w naszej tęczówce znajdują się zakończenia wszystkich głównych nerwów układu wegetatywnego, pozwala to na określenie stanu poszczególnych narządów. Dzięki tej zależności lekarze stworzyli precyzyjna – mapę tęczówki, która pozwala na szybka i trafna diagnozę. Tym bardziej że jest to metoda nie tylko niezwykle skuteczna, ale i zupełnie bezbolesna. Zaleca się ją przede wszystkim tym pacjentom, którzy boją się chodzić do lekarzy i których do gabinetu lekarskiego trzeba zaciągać siłą.

W zdrowym organizmie tęczówka jest gładka i bez zniekształceń. Natomiast, kiedy w organizmie zaczyna działać czynnik szkodliwy, na tęczówce zaczynają pojawiać się tzw. objawy tęczówkowe, do których zaliczamy: zatoki, krypty, plamy barwnikowe, zniekształcenia i przesunięcia źrenicy. Na tęczówce oka każdy narząd ma swoje miejsce czyli tzw. pole projekcyjne, irydolog samodzielnie ocenia, na którym narządzie pojawiły się wymienione powyżej zmiany, ich zaś kształt, rodzaj i charakter pozwala mu na rozpoznanie określonej choroby tego narządu.

Wygląd tęczówki a zdrowie:

To co jest ważne przy odczytywaniu stanu zdrowia to z pewnością - zabarwienie tęczówki:

Rożnicę pigmentacji oczu, odbarwienia- osłabienie odporności organizmu.

Mętny lub żółtawy kolor tęczówki – zatrucie organizmu.

Plamki, które występują w kolejności, ozaczają:



Białe - ostry stan zapalny;

Żółte - stan podostry;

Szare - początek stanu chronicznego (przewlekłego);

Czarne - rozwinięty stan chorobowy.

Jeśli stan chorobowy ustępuje, zmiany znikają w odwrotnej kolejności.

Sieć włókien ( wygląd pas tęczówki) tworzące „pajęczynkę” jest niezbędna do odczytanie informacji zawartych w oku. Jeśli jest gęsto ulokowana oznacza doskonałą kondycję fizyczną i „końskie” zdrowie.

Stan źrenicy:

Zdrowa źrenica jest okrągła, czarna, usytuowana pośrodku oka.

Źrenica owalna i przypominająca podniesioną może być oznaką zaburzeń w układzie krążenia. Umiejscowiona zbyt nisko oznacza chorobę w dolnej części ciała.

Źrenice rozszerzone cechują na ogół osoby o dobrym samopoczuciu.

Zwężone źrenice miewają osoby podatne na stresy.

Plusy irydologi:

Pomaga przewidywać skłonności do określonych chorób. Można w związku z tym stosować racjonalną profilaktykę.

Nie inwazyjność oraz trafność diagnoz sięgającą od 80 do 95%. Diagnozę można postawić w ciągu kilku minut.

Pozwala uniknąć wielu innych bolesnych, nieprzyjemnych badań i analiz.

Warto znaczyć, iż to metoda, która jak na razie nie jest jeszcze tak popularna jak w Europie Zachodniej czy USA, jednak z każdym rokiem zyskuje coraz większe uznanie i to zarówno ze strony pacjentów, jak i lekarzy.

Ale musimy pamiętać, że ustalenie przyczyn dolegliwości musi zbadać irydolog. Dobrze jest jednak wiedzieć, że przez zmiany w oczach chory narząd wzywa pomocy. Dlatego, jak każda dziedzina medycyny alternatywnej, wymaga również odrobiny zaufania i... wiary, że to co wyczytują z oczu, to faktycznie potwierdzona i rzetelna wiedza. Dalej zostaje już tylko profilaktyka i dostosowanie się do zaleceń.