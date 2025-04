Muzyka relaksuje, czyli zalety muzyki

Muzyka ułatwia osiągnięcie stanu relaksu niezbędnego dla prawidłowego przebiegu terapii, intensyfikuje proces wyobrażeniowy, wyzwala emocjonalne procesy, ułatwia koncentrację. Może inspirować do tworzenia obrazów często bogatszych niż te tworzone bez niej.

Może odizolowywać dziecko od niepotrzebnych w danym momencie bodźców zewnętrznych (hałas, odgłosy zza okna etc.) i wewnętrznych (wrażenia, myśli, uczucia), działających na jego świadomość, a także pomaga w utrzymaniu właściwego tempa oddychania podczas wizualizacji. Wspomaga proces rozwoju aktywności motorycznej, sprzyja socjalizacji, ułatwia kształtowanie emocjonalności dzieci.

Zobacz też: Jak muzykoterapia pomaga dzieciom?

Komunikacja z terapeutą

Muzyka jest także medium pośredniczącym, za pomocą którego dziecko porozumiewa się z terapeutą lub innym uczestnikiem zajęć, improwizując na instrumentach swe przeżycia doświadczane podczas wizualizacji. Towarzyszy ona także improwizacjom ruchowym, porządkując i harmonizując ruch, podnosząc jego estetykę, nadając tempo wykonywanym ćwiczeniom, pomagając wyobrazić sobie określone czynności i je wykonywać.

Może być zastosowana w tańcu i w dramie, przez co pomaga pacjentowi lepiej uzewnętrzniać myśli, emocje, pragnienia.

Zobacz też: Muzykoterapia - lekarstwo dla ciała i duszy

Fragment pochodzi z książki „Wspomaganie rozwoju dzieci nieśmiałych poprzez wizualizację i inne techniki arteterapii” autorstwa Joanny Gładyszewskiej-Cylulko (Wydawnictwo Impuls, 2010). Publikacja za zgodą wydawcy.

Reklama