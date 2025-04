Spis treści:

Reklama

Olej z czarnuszki siewnej (łac. Nigella sativa L.) znany był w starożytności jako „środek na każdą dolegliwość poza śmiercią”. Egipcjanie określali go mianem „złota faraonów”. Czarnuszka (inaczej czarny kumin) to ziarnista przyprawa, znana przede wszystkim na Bliskim Wschodzie i doceniana ze względu na liczne walory zdrowotne. Ma lekko gorzki smak z wyczuwalną, świeżą nutą. Podobnie smakuje olej z czarnuszki, jest wyrazisty, wręcz lekko ostry. Od kilkuset lat wykorzystuje się go:

zewnętrznie (np. na włosy i skórę),

wewnętrznie.

Olej z czarnuszki ma charakterystyczny zapach ze względu na obecność olejku eterycznego, którego głównym składnikiem jest tymochinon. Produkt, w zależności od zastosowanej partii nasion do wytłoczenia, może mieć kolor od jasnobrązowego do ciemnobrązowego.

Olej z czarnuszki ma pozytywne opinie wielu środowisk naukowych. Olej ten zawiera między innymi:

nienasycone kwasy tłuszczowe omega 3 i omega 6,

beta-karoten,

olejki eteryczne,

flawonoidy (związki z grupy przeciwutleniaczy),

witaminę E.

W jakich sytuacjach warto go stosować? Olej z czarnuszki:

wspomaga trawienie, ma działacie żółciopędne, łagodzi wzdęcia, działa rozkurczowo,

wspiera laktację u kobiet karmiących piersią,

łagodzi reakcje alergiczne, katar sienny, poprawia wydolność oddechową,

zmniejsza bóle reumatyczne,

ma działanie obniżające stężenie cukru we krwi, zaleca się go w cukrzycy typu 2 i insulinooporności,

dzięki zawartości olejku eterycznego ma działanie przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe i wspomagające kurację antybiotykami,

ma działanie przeciwzapalne, a nawet wykazano właściwości przeciwnowotworowe;

może łagodzić przebieg chorób z autoagresji (np. łuszczyca, reumatoidalne zapalenie stawów).

Lecznicza dawka oleju z czarnuszki wynosi 500-1000 mg 2-3 razy dziennie. Do wyraźnego smaku oleju z czarnuszki warto przyzwyczajać się stopniowo. Dlatego zamiast zaczynać od pełnego dawkowania, warto spróbować najpierw kilku kropli.

Należy go przyjmować razem z posiłkami, dzięki czemu dodatkowo wspomagamy wchłanianie składników odżywczych. Olej powinien być tłoczony na zimno i jedzony na zimno. Można go dodawać do dressingu do sałatki, skrapiać nim pieczywo.

Jak jest cena tego produktu? Za 250 ml butelkę tłoczonego na zimno, niefiltrowanego oleju z czarnuszki zapłacimy ok. 40-60 zł.

Olej powinien być przechowywany w ciemnych butelkach, w lodówce i spożyty w ciągu 3 miesięcy od zakupu.

Jeśli smak i zapach oleju z czarnuszki są nie do zaakceptowania, w aptekach jest dostępny olej w kapsułkach. Zazwyczaj przyjmuje się 2 kapsułki 3 razy dziennie.

fot. Adobe Stock

Olej z czarnuszki bez przeszkód można podawać nawet małym dzieciom (powyżej 1. roku życia), ale ze względu na smak, zalecane jest wprowadzanie go stopniowo. Dzieciom do 2. roku życia można podawać ¼ łyżeczki, maluchom w wieku 2-5 lat ½ łyżeczki, a dzieciom powyżej 5. roku życia 1 łyżeczkę oleju z czarnuszki. Olej ten jest także bezpieczny dla kobiet w ciąży.

Olej z czarnuszki można stosować także zewnętrznie. Wykazuje działanie nawilżające, ujędrniające i łagodzące trądzik. Olej ten ma także właściwości zmniejszające wydzielanie sebum. Można go używać do olejowania włosów czy przygotowania peelingu do twarzy na bazie oleju z czarnuszki, miodu i cukru. Świetnie sprawdzi się także jako olej do masażu.

Treść artykułu pierwotnie została opublikowana 20.12.2019.

Reklama

Więcej o właściwościach olejów:

Olej lniany - właściwości zdrowotne, zastosowanie i dawkowanie

Olej palmowy - 4 największe mity zdrowotne

Olej rzepakowy - właściwości odżywcze