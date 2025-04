Znawcy akupunktury twierdzą, że nakłuwając odpowiednie punkty ciała, można ulżyć w uporczywych dolegliwościach, np. w bólach kręgosłupa, głowy, nadciśnieniu, problemach żołądkowych, chorobach reumatycznych, a także nerwicy czy kłopotach z zasypianiem. Metodę tę stosowano od tysięcy lat, a jej kolebką są Chiny. Z Azji przywędrowała do Ameryki Północnej, a potem stała się popularna w Europie.

W Polsce z roku na rok korzysta z niej coraz więcej osób. Według terapeutów nakłuwanie ciała igłami daje najlepsze efekty w chorobach przewlekłych, jak np. nieżyt żołądka, rwa kulszowa czy zapalenie stawów, gdy środki przeciwbólowe stają się coraz mniej skuteczne. Akupunktura najczęściej wspomaga leczenie konwencjonalne. Na przykład w łódzkim Centrum Zdrowia Matki Polki lekarze stosują ją na co dzień u pacjentek cierpiących na dolegliwości dróg rodnych. Akupunkturę wykorzystuje się też u chorych na jaskrę, obniża bowiem ciśnienie śródgałkowe. Ważne jednak, by zabieg wykonywał doświadczony terapeuta. Metody nakłuwania uczą lekarze z Polskiego Towarzystwa Akupunktury. Szkolenie trwa kilka lat i kończy się otrzymaniem dyplomu.

Jak działa igła?

Na naszym ciele znajduje się 7200 aktywnych biologicznie punktów. Każdy z nich odpowiada któremuś z narządów. Wkłucie igły w taki punkt wywołuje szybką reakcję – bodziec wywołany ukłuciem jest natychmiast przekazywany do mózgu, a stąd do chorego organu, np. żołądka, wątroby czy gardła. Pobudzenie receptora powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych narządu, dzięki czemu krew transportuje do niego więcej tlenu i substancji odżywczych, potrzebnych do prawidłowej pracy. Większe ukrwienie wpływa na rozluźnienie mięśni. Jednocześnie przysadka mózgowa i śródmózgowie zaczynają wytwarzać substancje tłumiące ból (m.in. endorfiny). Proces ten może więc złagodzić lub zlikwidować nasze dolegliwości.



Wkłucie ci pomoże

Jeśli miewasz kłopoty z żołądkiem, migreny lub inne bóle, które nie mijają pod w pływem konwencjonalnej terapii, poproś swojego lekarza o skierowanie do ośrodka specjalizującego się w leczeniu bólu. Znajdują się one przy klinikach Akademii Medycznej. Możesz w nich skorzystać z bezpłatnych zabiegów akupunktury (warto to wiedzieć, bo w innych placówkach Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje tylko terapie przewlekłego bólu).

W przychodniach medycyny naturalnej musisz za jeden seans zapłacić co najmniej 30 zł. Jeśli chcesz skorzystać z usług takiej przychodni, sprawdź, czy terapeuta ukończył kurs w Polskim Towarzystwie Akupunktury.

Pierwsza terapia

Wizyta zaczyna się od rozmowy o dolegliwościach pacjenta. Lekarz zapoznaje się z wynikami badań, osłuchuje, mierzy ciśnienie. Dopiero potem bierze do ręki igły. Wkłuwa je, powolutku wkręcając w ciało. Robi to delikatnie i większość osób w ogóle tego nie czuje. Pacjent odczuwa tylko przyjemne ciepło. Po 15–20 minutach igły się usuwa. Następny zabieg (jest ich co najmniej 10) robi się za tydzień-dwa, w zależności od rodzaju dolegliwości i tempa poprawy stanu zdrowia pacjenta.



Żegnaj nadwago, żegnajcie papierosy

Coraz częściej z pomocy akupunktury korzystają ludzie pragnący pozbyć się nadwagi lub chcący rzucić palenie. Wiele osób, które skorzystały z jednej lub drugiej terapii, potwierdza ich skuteczność. Podobno już po kilku dniach od pierwszego zabiegu wyraźnie zmniejszył się u nich apetyt. Podobnie jest z paleniem – wielu pacjentów traci po nakłuciach ochotę na papierosy.

Dr Wiesław Salach, dyrektor Centrum Leczenia Bólu i Akupunktury w Warszawie

Czy są ludzie, na których igły nie działają?

– Bardzo niewielu. Skuteczność terapii jest różna, w zależności od wieku pacjenta, a także od jego stanu zdrowia. Jeśli doszło np. do dużych zwyrodnień w stawach, akupunktura nie zdziała cudów.

Na jaką głębokość wkłuwa je lekarz?

– To zależy od tego, w którą część ciała się je wkłuwa. Jeśli wykonuję akupunkturę głowy, wkłuwam na kilka milimetrów, a np. w pośladki czy udo – na parę centymetrów.



Jakie choroby leczy najskuteczniej?

– Bóle kręgosłupa, głowy, nadciśnienie I stopnia, nudności, reumatoidalne zapalenie stawów, bóle po operacjach. Pomaga też ludziom chorym na astmę, wrzody żołądka i dwunastnicy, łagodzi dolegliwości miesiączkowe.



Czy podczas wkłuwania igieł grozi nam zakażenie wirusem HIV lub żółtaczką?

– Absolutnie nie. Używamy tylko igieł jednorazowych.

100 czułych punktów na uchu



Nie zdziw się, jeśli terapeuta nakłuje ci ucho. Akupunktura ucha jest równie skuteczna, jak nakłuwanie ciała. Tu też znajdują się receptory wszystkich narządów.

Co ciekawe, mapa tych punktów tworzy rysunek ludzkiego ciała – embriona w łonie matki, skierowanego główką w dół. Właśnie dlatego akupunktura ucha nosi nazwę aurikuloterapii (z łac. auricula – embrion).

Specjalistę od akupunktury znajdziesz też w jednym z ośrodków Polskiego Towarzystwa Akupunktury:

Warszawa, ul. Winnicka 10, tel. (22) 659 83 23

Poznań, os. Wichrowe Wzgórze 20/48, tel. (61) 823 10 12

Kraków, ul. Majowa 5/42, tel. (12) 411 06 77

Gdańsk, ul. Wileńska 55 c/3, tel. (58) 347 92 07

Aleksandra Barcikowska