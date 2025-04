Moc zapachu

Węch jest jednym z najlepiej rozwiniętych i najbardziej czułych zmysłów. To właśnie on najszybciej przenosi do mózgu bodźce zewnętrzne. Ma również istotny wpływ na samopoczucie, zachowanie danej osoby. Niekiedy nawet nie przypuszczamy, że to właśnie zapach może być przyczyną gorszego nastroju.

Dlatego też bardzo często w celu zrelaksowania się, używa się odpowiednich olejków eterycznych, perfum. O ich dobroczynnych zaletach wiedział również Awicenna, którego uważa się za twórcę aromaterapii.

Jest to metoda leczenia, w której wykorzystuje się olejki eteryczne z roślin uprzednio pozyskane w wyniku destylacji. Autorem terminu „aromaterapia” jest jednak Francuz Gatefosse, który skupił się w swych badaniach na wykorzystywaniu olejków eterycznych w kosmetykach.

Jak to działa?

Aromaterapię od wieków stosuje się w łagodzeniu przeróżnych dolegliwości. Powodzenie tej metody może udaremnić jednak doustne zażycie olejku eterycznego. Wówczas w układzie pokarmowym może dojść do zmiany składu połkniętej substancji. Taki sposób stosowania aromaterapii jest możliwy jedynie w homeopatii. Wtedy dana osoba zażywa preparat, np. tabletki z dodatkiem olejku eterycznego.

Aromaterapię można stosować na dwa sposoby – poprzez skórę oraz układ oddechowy. A zatem olejki eteryczne można wcierać w skórę podczas masażu, dodawać je do kąpieli, a nawet robić kompresy z ich wykorzystaniem. Ponadto aromaterapię stosuje się w inhalacjach. Warto jednak pamiętać, że węch najszybciej wychwytuje wszelkie zapachy. Dlatego też niezależnie od sposobu zaaplikowania olejku eterycznego, to jako pierwszą poczujemy jego woń.

Postaw na relaks

Zapachy mają olbrzymi wpływ na psychikę. Mogą wpływać pozytywnie lub negatywnie na samopoczucie. Dlatego też aromaterapię zaleca się m.in. w celu zrelaksowania i odprężenia. Odpowiednio dobrane olejki eteryczne mogą pomóc odzyskaj spokój i harmonię. Wystarczy, że wlejemy kilka kropli danego olejku do wanny wypełnionej wodą i weźmiemy aromatyczną kąpiel. Innym sposobem na zrelaksowanie się jest masaż z wykorzystaniem olejków, dzięki czemu zminimalizujemy napięcie mięśni.

Aromatyczne lekarstwo?

Podczas stosowania aromaterapii, niezależnie od metody, olejki eteryczne przenikają do krwioobiegu. Dzięki temu „wędrują” po całym organizmie człowieka wpływając na niego korzystnie. Dobroczynny wpływ olejków eterycznych na zdrowie znany jest od wieków.

Warto jednak pamiętać, że nie ma jednego, idealnego olejku, który pomógłby zminimalizować objawu wszystkich dolegliwości. Aromaterapię stosuje się przede wszystkim w celu zrelaksowania oraz wzmocnienia odporności organizmu.

Bardzo często ten rodzaj terapii wykorzystuje się także w akupresurze czy tradycyjnych masażach wywodzących się z medycyny chińskiej. Warto bowiem pamiętać, że również aromaterapia wiele czerpie z medycyny naturalnej. Dzięki niej każdy może zminimalizować dolegliwości w sposób bliski naturze, zamiast zażywać tabletki.

