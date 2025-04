Dlaczego ugryzienie komara swędzi?

Zanim jeszcze komar zacznie się pożywiać, wstrzykuje kropelkę śliny. Zawiera ona substancje, które mają przeciwdziałać krzepnięciu krwi, ale to także źródło białek, które działają alergizująco. W efekcie w miejscu, do którego dotrą, uwalnia się histamina i dochodzi do stanu zapalnego.

Reklama

Pojawia się charakterystyczny bąbel i zaczerwienienie, a my czujemy swędzenie. Czasem reakcja ta jest opóźniona i np. dopiero po dobie, w miejscu ukąszenia pojawia się maleńka grudka. To także objaw miejscowego uczulenia.

Ślina komara zawiera wprawdzie substancję znieczulającą, jednak to zbyt mało, by zapobiec swędzeniu po ugryzieniu komara. Z tym musimy już mierzyć się sami.

Ważne, by miejsca po ukąszeniu nie drapać - pomoże to szybciej ograniczyć stan zapalny. Aby miejsce po ugryzieniu przestało swędzieć, warto zastosować domowe sposoby na ukąszenia komarów.

Na kogo najchętniej polują komarzyce?

Warto wiedzieć, że nie kąsają nas samce komarów, ale samice. Komary odżywiają się nektarem kwiatów, za to komarzyce piją krew, by móc następnie złożyć jaja. Niektóre osoby częściej padają ofiarami ugryzień komarów.

Oto, co na to wpływa:

Grupa krwi . Badania pokazują, że najrzadziej gryzione są osoby z grupą krwi A, najczęściej zaś z grupą krwi 0, zwłaszcza, jeśli jednocześnie występuje u nich któryś z poniższych czynników.

Wydzielanie dużej ilości dwutlenku węgla . W jego produkcji przodują osoby wysokie, z nadwagą i kobiety w ciąży.

Skład potu . Komarzyce preferują ludzi, w których pocie wyczuwają większą niż u innych ilość kwasu mlekowego i moczowego, steroidów oraz cholesterolu.

Bakterie . Konkretnie chodzi o miejsca przez nie liczniej zasiedlane – to dlatego np. komary lubią się stołować w okolicy stóp.

Temperatura ciała. Im wyższa, tym więcej komarów wabi.

Kolor ubrania. Wabikiem są odcienie ciemne, np. czarny, granatowy, fiolet, a także kolor czerwony.

By w przyszłości nie dopuścić do pokąsania przez komary, warto przed wyjściem na dwór spryskać ubranie i posmarować odsłonięte części ciała repelentami, czyli preparatami odstraszającymi owady. Do najskuteczniejszych należą te z DEET, jednak nie pozostają one obojętne dla środowiska i zdrowia.

Domowe sposoby na to, jak odstraszyć komary

Skorzystaj z podanych dalej wskazówek. Możesz też stosować je jako wsparcie dla repelentów.

Kąpiel



Zapach potu wabi owady. Aby dodatkowo je zniechęcić, po myciu spłucz ciało wodą z dodatkiem olejku z drzewa herbacianego, cytrynowego, geraniowego czy bergamotkowego (8 kropli na 3 litry wody – oczywiście o ile nie jesteś na olejki uczulona).

Płukanka z roztworu octu

Możesz też wypłukać włosy roztworem octu (2 łyżki na szklankę wody) lub odwarem orzechowo-octowym: posiekaj 2 duże liście orzecha włoskiego, zalej szklanką wody i gotuj przez 10 minut.

Dodaj 2 łyżki octu. Gdy mikstura przestygnie, wypłucz w niej fryzurę.

Balsam z dodatkiem olejku cytrynowego

Posmaruj ciało – ale nie zwykłym balsamem (niektóre składniki kosmetyków przyciągają owady). Zamiast tego zastosuj mieszankę 50 ml oliwy z 7 kroplami olejku cytrynowego, goździkowego, waniliowego, różanego czy cynamonowego.

Olejkami możesz też nasączyć materiał, który będziesz miała przy sobie. Nie skrapiaj jednak ubrania, bo powstaną plamy. Poświęć raczej jakąś apaszkę, której i tak nie nosisz, albo przygotuj sobie opaskę, np. kilkoma kroplami olejku skrop lniany sznurek i zawiąż go jak bransoletę.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 1.07.2018.

Reklama

Przeczytaj też o sposobach na ugryzienia owadów:Proste sposoby na ugryzienia meszekCo robić, gdy ugryzie cię mucha końska?Ugryzienie pluskwy - jak wygląda?Jak wygląda ugryzienie pająka i co robić, gdy już ugryzie?