Pobudź qi

Akupresura to po prostu masaż, podczas którego terapeuta naciska z dużą siłą określone punkty ciała, czyli tzw. akupunkty. Zgodnie z zasadami medycyny chińskiej w technice tej istotną rolę odgrywa energia qi.

Według wierzeń to ona wraz z krwią odżywia cały organizm człowieka. Zaburzenia w przepływie qi mogą oznaczać chorobę, choć przepływ tej energii może zostać zablokowany przez naszą złość i negatywne emocje. Odblokowanie przepływu qi możliwe jest właśnie dzięki akupresurze. Podczas masażu uciskane są określone punkty akupunkturowe z dużą siłą.

Zobacz też: Jak wykonać akupresurę stóp?

Akupunkty

Do wykonania masażu wymagana jest znajomość rozmieszczenia na ciele specjalnych punktów życiowych, czyli akupunkturowych. Dzięki ich uciskaniu w organizmie dochodzi do prawidłowego przepływu życiowej energii qi oraz jing i jang.

Kto może stosować akupresurę?

Jest to naturalna technika masażu, którą może stosować niemal każdy. Jej zbawienne działanie zaczęli nawet doceniać sportowcy, którzy poddają się jej m.in. w przypadku kontuzji oraz w celu regeneracji po treningach. Stosowana jest ona również profilaktycznie przed podjęciem wysiłku fizycznego.

Zalety akupresury

Technika ta przywraca równowagę między jang i jing. Ponadto dzięki niej dochodzi do odżywienia komórek i narządów wewnętrznych. Poprawia się krążenie i odporność. Akupresurę stosuje się też w celu rozluźnienia mięśni i uwolnienia się od napięcia, stresu. Technika ta pomaga przywrócić równowagę gospodarki hormonalnej oraz leczenie wszelkich bólów.

Co leczyć masażem?

Akupresura wpływa korzystnie na cały organizm człowieka i pomaga w leczeniu wielu dolegliwości.

Stosowanie tej terapii zaleca się chorym na zapalenie oskrzeli, stawów, astmę, zaparcia, biegunki, przeziębienia, nadciśnienie, impotencję, zapalenie zatok. Akupresura pomaga także w leczeniu nudności w ciąży, niestrawności, bezsenności, polio, wszelkich urazów. Redukuje również napięcie i zmęczenie.

Zobacz też: Czy akupresura uśmierza ból?

Przeciwwskazania

Akupresury nie powinny stosować osoby z zapaleniem żył, chorobami skóry, niewydolnością serca czy ranami otwartymi. Nie zaleca się stosowania tej techniki również u chorych na nowotwory. Niektórzy uważają, że powyższe dolegliwości nie powinny stanowić żadnych ograniczeń w korzystaniu z akupresury. W takich przypadkach zaleca się rozwagę i ostrożność.

Kto może wykonać masaż?

Zgodnie z zasadami medycyny chińskiej sesji akupresury nie musi wykonywać jedynie specjalista. Masaż może zrobić także niewykwalifikowana osoba, można go również wykonać samodzielnie.

Mimo wszystko warto udać się do specjalisty zamiast samodzielnie próbować akupresury. Posiada on odpowiednie kwalifikacje i wiedzę, jak należy prawidłowo wykonać zabieg.

Reklama