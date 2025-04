Roślina z długą tradycją

Jest zaliczany do najcenniejszych roślin leczniczych. Znany od dawna, a jeśli nie wspomina o nim piśmiennictwo starożytne, to dlatego, iż będąc rośliną północnoeuropejską nie był znany w basenie Morza Śródziemnego.

Natomiast wiele o zaletach leczniczych arcydzięgla piszą średniowieczni autorzy

z obszarów na północ od Alp. W Polsce spotyka się arcydzięgiel w Sudetach i

Tatrach, nad brzegami potoków, miejscami na niżu. Jest najczęściej rośliną

dwuletnią, w wyjątkowych warunkach – czteroletnią. Dorasta wysokości dwu i pół

metra. Liść i kulki kwiatowe roztarte w palcach wydają przyjemny,

korzenno-żywiczny zapach, podobne są w smaku. Korzeń, który jest surowcem

leczniczym, w smaku jest początkowo słodkawy, później palący, wreszcie

korzenno-gorzki.

Arcydzięgiel bywa uprawiany dla celów leczniczych,

kosmetycznych, oraz spożywczych.

Zawiera liczne związki, m.in. olejek eteryczny, związki

kumarynowe i furanokumarynowe, garbniki, kwasy organiczne, flawonoidy i sole

mineralne.

Właściwości lecznicze

Korzeń działa rozkurczowo, kojąco, moczopędnie, wykrztuśnie,

pobudza czynności żołądka, wzmacnia nerwy i naczynia krwionośne, jest środkiem na uspokojenie serca, wzmacnia

ogólnie, jest świetnie działającym środkiem gorzkim, reguluje krwawienia

miesięczne, działa napotnie, pomaga w zaflegmieniu płuc, kolce jelitowej,

wzdęciach, zimnicy, blednicy, kurczowych wymiotach, nerwowych bólach głowy,

przewlekłych nieżytach układu oddechowego, reumatyzmie, szkorbucie, padaczce,

histerii, białych upławach, kaszlu, niedrożności jelit, pomaga narkomanom w

kuracjach odwykowych, wskazany po zatruciach alkoholem i nikotyną, leczy

śluzówki ust, gruczołów wydzielniczych, żołądka, jelit, pomaga na bezsenność,

grypę, przeziębienie, przemianę materii, obrzęk gruczołów chłonnych, pobudza

łaknienie, jest wiatropędny, stanowi odtrutkę na belladonnę, atropinę (i inne

alkaloidy), zimowit jesienny i cykutę.

Pobudza wytwarzanie pepsyny i

pentagastryny w żołądku, pomaga w wydalaniu toksyn z organizmu drogą nerek.

Pochodne furanokumaryny i niektóre składniki olejku eterycznego działają

rozkurczowo na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego i dróg żółciowych.

Angelicyna, zawarta w przetworach z arcydzięgla, działa uspokajająco. Arcydzięgiel

jest składnikiem polskiej mieszanki z pięciu krajowych ziół wzmacniających, co

przypomina działanie żeń-szenia. Ksantotoksyna, ksantotoksol, angelicyna i inne

pochodne furanokumaryny wykazują działanie fotodynamiczne i zwiększają

wytwarzanie pigmentu melaniny w skórze po wystawieniu jej na działanie światła

słonecznego. Olejek eteryczny z arcydzięgla wykazuje właściwości bakteriobójcze

i grzybobójcze.

Wyciąg płynny z arcydzięgla wchodzi w skład płynu Nervosol

(„Herbapol”), stosowanego w stanach zwiększonego napięcia nerwowego, uczuciu

niepokoju, trudności w zasypianiu.

Cukiernictwo

W cukiernictwie wykorzystuje się zielone pochewki liściowe i

młode pędy oraz łodygi smażone w cukrze na suchą konfiturę, tzw. anżeliki,

które są używane do dekoracji tortów, mazurków, keksów ze względu na piękny

kolor zielony. Jest to znakomity środek trawienny; jeden, najwyżej dwa listki

trzeba dobrze pożuć i popić czymkolwiek, a okaże się to niesłychanie skuteczne

po najcięższym obiedzie.

Nalewka i surówki

Z młodych pędów i ogonków liściowych można przyrządzić

surówkę, można je też dodawać do innej surówki, ale wtedy trzeba ją posłodzić.

Na korzeniu arcydzięgla (do 10 dag świeżego korzenia i kilku cm łodygi nad

korzeniem na litr spirytusu, postawić w ciemnym miejscu na dwa tygodnie,

rozcieńczyć gotowaną woda do właściwej mocy wódki, można osłodzić) górale

podhalańscy robią swoją słynną „dźwigoniówkę”, która jednak dla osób o wysokim

ciśnieniu krwi jest niewskazana.

Olejek arcydzięglowy

Olejek arcydzięglowy, oprócz zastosowań medycznych, jest

używany w przemyśle mydlarskim, kosmetycznym i chemii gospodarczej. Wyciągów z

owoców i korzeni używa się w połączeniu z innymi surowcami roślinnymi do wyrobu

likierów ziołowych lub aromatycznych wódek. W krajach anglosaskich i nordyckich

korzeń arcydzięgla stosuje się w kompozycji z innymi surowcami ziołowymi do

aromatyzowania piwa.

Artykuł powstał na

podstawie książki Jadwigi Górnickiej „Apteka natury”, Raszyn 2004.

