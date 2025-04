Co to jest rooibos?

Rooibos to w dokładnym tłumaczeniu „czerwony krzew”. Jest to roślina pochodząca z Południowej Afryki. Osiąga wysokość do 1,5 metra. Uprawiana jest w Górach Cedar. Tereny, na których rośnie, nie są doskonałym miejscem dla roślin – suche lato, piaszczyste gleby, stepowa roślinność i pora deszczowa zimą.

Zalety

Do zalet rooibosa można zaliczyć: brak kofeiny i garbnika, więc może ją pić każdy, łącznie z niemowlętami. Pomaga przy bezsenności i kłopotach żołądkowych. Poza tym ma bardzo wysoką zawartość witaminy C oraz wielu substancji mineralnych i mikroelementów, jak wapń, żelazo, cynk, miedź, potas, magnez, mangan, fluor czy sód.

Niektórzy naukowcy, np. południowoafrykański chemik Daneel Ferreira, przypisują herbacie rooibos naprawdę lecznicze właściwości, gdyż ze względu na dużą zawartość flawonoidów (biosubstancje), które działają jako antyutleniacze, chroni ludzki organizm przed szkodliwymi cząsteczkami tlenu, które mogą być przyczynami takich chorób jak zawał serca czy rak.

Historia rooibosa

Napój ten znany jest w Europie od niedawna. Wszystko zaczęło się na początku XX wieku, gdy Rosjanin Benjamin Ginsberg zainteresował się krzewem uprawianym w górach Cedar w Afryce Południowej, niedaleko Kapsztadu. Z czasem rozpoznano wartość rooibosa i opracowano metody polowej uprawy czerwonokrzewu.

Sprzedawany jest od 1904 roku, a szeroką popularność zdobył w 1930 roku, kiedy to dr P. Le Fras Nortier odkrył niektóre z jego właściwości zdrowotnych. Po kryzysie wywołanym II wojną światową wielu plantatorów zbankrutowało. Doprowadziło to do powstania w 1954 roku Redbos-Tea-Control-Board, która nadzorowała produkcję rooibosa w Afryce Południowej.

Pomoc dla przewodu pokarmowego

Napój z igiełek czerwonokrzewu stosowany jest przy schorzeniach przewodu pokarmowego. Dzięki związkom polifenolowym w nim zawartym wykazuje wyraźne działanie przeciwskurczowe i przeciwzapalne. Polecany jest przy biegunkach, bólach brzucha i zatwardzeniach. Ochrania błonę śluzową dzięki kwasom fenolowym w sobie zawartym. W RPA zalecany jest nawet przez lekarzy jako skuteczny środek na kolkę u niemowląt.

Kosmetyka

Wodne wyciągi z rooibosa mają obecnie spore znaczenie w dermatologii i kosmetyce. Ich właściwości przeciwgrzybiczne, przeciwbakteryjne i przeciwzapalne są już dobrze znane. Coraz częściej stosuje się preparaty do leczenia trądziku czy poparzeń słonecznych. Niektórzy lekarze uważają też iż ten afrykański specyfik może być skuteczny w przypadku łuszczycy czy nawracającej opryszczki.

Dla kogo?

Polecany jest osobom chorym na nerki i cierpiącym na nadciśnienie, nie zawiera kwasu szczawiowego, toteż jest bezpieczny dla osób mających kamienie nerkowe oraz dla osób z osteoporozą.

Zapobieganie miażdżycy

Napar z czerwonego krzewu stosowany jest w zapobieganiu miażdżycy oraz by ułatwić pracę układowi krwionośnemu. Wpływa na przepuszczalność naczyń krwionośnych, gdyż czyni je bardziej elastycznymi. Jego spożywanie zapobiega zakrzepom krwi oraz zmniejsza ryzyko tworzenia się zwapnień w tętnicach (arteriosklerozę).

Pomoc w alergii?

Zawiera kwercetynę, która hamuje uwalnianie histaminy (główny związek odpowiedzialny za objawy alergii), toteż powinna być stosowana przez alergików i astmatyków. Wspomaga leczenie alergii na kurz domowy, roztocza czy środki spożywcze.

Ważne minerały

Dostarcza organizmowi wapń, mangan oraz fluor, który jest bardzo ważny w rozwoju dzieci, wzmacnianiu zębów i kości. Ponadto wyrównuje poziom cukru we krwi oraz łagodzi przebieg cukrzycy.

Na dobry humor

Jedną z większych zalet czerwonokrzewu jest to, iż zawiera flawonoidy, które stymulują wydzielanie hormonu szczęścia – serotoniny. To oznacza, że rooibos pomaga w wahaniach nastroju, poprawia humor i samopoczucie.

