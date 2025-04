Zalety ziołowych płukanek

Kolor włosów można zmienić stosując domowe ziołowe płukanki. Wprawdzie jest to zabieg trochę czasochłonny, ale włosy nie będą zniszczone chemikaliami, jak w przypadku farbowania, a wprost przeciwnie – zyskają delikatny, lśniący odcień, a ich cebulki wzmocnią się.

Złotawy odcień

Włosy o złotawym odcieniu można uzyskać dzięki płukaniu ich po każdym umyciu odwarem z tataraku, liści szałwii, kwiatów rumianku oraz korzeni łopianu. Po łyżce każdego ziela zalać w jednym pojemniku litrem wrzątku i gotować na małym ogniu pod przykryciem przez pół godziny.

Połysk

Połysk i kolor można też uzyskać stosując płukankę z pietruszki. Trzy duże pietruszki obrać i zalać litrem wody. Gotować na małym ogniu pod przykryciem przez około 15 minut. Przestudzonym wywarem płukać umyte włosy, wcierając go delikatnie również w skórę głowy.

Włosy można też płukać rozcieńczonym sokiem z cytryny, naparem z nagietka albo korzenia rabarbaru.

Jak rozjaśnić?

Jasnopopielaty odcień uzyska się płucząc włosy w naparze z korzenia pietruszki. Zalecany jest szatynkom pragnącym rozjaśnić włosy.

Ciemniejszy odcień

Włosy można przyciemnić płukanką z naparu z liści orzecha włoskiego, kory dębu i korzenia tataraku. Po garści ziół zalać w jednym naczyniu litrem wrzącej wody i odstawić do naciągnięcia.

Złotawy połysk ciemnych włosów

Lekko złotawy połysk ciemnym włosom nada płukanka z szałwii, pokrzywy lub rozmarynu. Podobny efekt osiągnie się płucząc je w odwarze z łupin cebuli. Cztery złote cebule obrać z łupin, zalać litrem zimnej wody i gotować na wolnym ogniu przez kwadrans. Płynem płukać włosy po każdym umyciu. Płukanka z cebuli pogłębi też miedziany odcień włosów rudych.

Rozjaśnianie

Jasne włosy można jeszcze bardziej rozjaśnić, płucząc je w naparze z rumianku. Do garnuszka wsypać 5 łyżek suszonych kwiatów rumianku i zalać litrem wrzątku. Poczekać, aż napar naciągnie i przestygnie. Płukać włosy po każdym umyciu.

Włosy w odcieniu brązu

Piękny odcień brązu uzyskają szatynki płucząc je w herbacianym naparze. Pięć czubatych łyżek czarnej herbaty zalać litrem wrzątku. Stosować po każdym umyciu włosów.

Zagęszczanie włosów

Paniom, które pragną zatuszować przerzedzone partie skóry głowy i bardzo precyzyjnie uzupełnić ubytki włosów, proponuje się Hair System – metodę zagęszczania włosów.

Przed zabiegiem ustala się ze specjalistą, jaki kolor włosów i ich rodzaj się wybiera.

Włosy stosowane do uzupełnienia wykonywane są ręcznie z włosów naturalnych. Mocowane są one na specjalnie zaprojektowanej mikroskórze, do złudzenia przypominającej skórę głowy człowieka.

Dobrze wykonany zabieg utrzymuje włosy w dobrym stanie nawet przez 3-4 lata.

Fragment pochodzi z książki „Bądź piękną po czterdziestce” autorstwa Grażyny Łoś, wydawnictwo Printex. Tytuł, lead i śródtytuły są dziełem redakcji.

