Terapia próżniowa

Jest to po prostu leczenie bańkami. Metody tej nie mogą stosować kobiety w ciąży, a także osoby z dolegliwościami serca lub skóry. Terapię próżniową zaleca się w leczeniu m.in. zapaleniu płuc, oskrzeli, korzonków. Bańki stawia się na plecach lub klatce piersiowej. Ich ilość na ciele człowieka nie powinna przekroczyć czternastu małych, a sześciu dużych baniek. Czas jednorazowej kuracji nie może przekroczyć trzydziestu minut.

Termopunktura

Jest to działanie ciepłem na akupunkty na ciele człowieka. Co ciekawe, dawniej metoda ta była wykorzystywana jako jeden z wielu rodzajów tortur. Terapię tę inaczej nazywa się moxą, przygrzewaniem lub przypiekaniem. Do jej wykonania potrzebne są niezbędne rekwizyty – tzw. ziołowe cygaro lub rozżarzony węgielek. Metoda ta polega na zbliżaniu do chorych miejsc gorącego węgielka lub cygara.

Irydoterapia

Jest to jedna z najbardziej kontrowersyjnych terapii, ponieważ umożliwia określenie wszystkich dolegliwości pacjenta – obecnych, przeszłych, a nawet przyszłych. Diagnozowanie odbywa się poprzez obserwowanie i wykrywanie zmian zachodzących w tęczówce oka. Osoby zajmujące się tą terapią uważają, że z oka można odczytać wiele informacji dotyczących stanu zdrowia danej osoby. W diagnozie pomagają wszelkie zmiany – koloru tęczówki, wielkość i kształt zmian występujących na tęczówce, wszelkie kropki i plamki na tęczówce.

Masaż segmentarny

Połączenie elementów tego rodzaju masażu wraz z bioenergoterapią wzmacnia pozytywne efekty kuracji. Aby móc wykonać masaż segmentalny, należy dokładnie poznać mapę wszystkich punktów na ciele człowieka. Otóż każdy organ ma przypisany swój punkt na ciele.

Przykładowo punkt serca znajduje się pomiędzy kręgosłupem a lewą łopatką.

W masażu tym bardzo ważną rolę odgrywa układ nerwowy. Ponadto równie ważne są powiązania tkanki podskórnej, skóry, naczyń i narządów wewnętrznych, tkanki mięśniowej i łącznej, które są unerwione przez te same fragmenty rdzenia kręgowego.

Hipnoza leczy?

Niektórzy bioenergoterapeuci w celu osiągnięcia lepszych efektów stosują hipnoterapię. Metoda ta nie skutkuje jednak w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi. Podczas sesji pacjent poddaje się hipnotyzerowi, a otaczająca go rzeczywistość traci znaczenie. Niektórzy bioenergoterapeuci, jak Ryszard Ulman, przyznają iż wykorzystywali hipnozę w leczeniu uzależnienia od nikotyny oraz nerwic.

