Rokitnik zwyczajny (łac. Hippophae rhamnoides) jest rośliną leczniczą stosowaną od wieków szczególnie w Chinach i Rosji. Posiada szeroki wachlarz właściwości prozdrowotnych, dzięki obecności cennych substancji czynnych. W rokitniku znajduje się m.in. sporo witaminy C i kwercetyny, która jest silnym flawonoidem zwalczającym stany zapalne i zwiększającym odporność. Poza tym w rokitniku jest sporo karetenoidów: beta-karotenu (prowitamina A), który wspiera zdrowie oczu, a także likopenu. To także dobre źródło żelaza i wapnia.

Składniki prozdrowotne rokitnika to głównie:

Zakres działania rokitnika na zdrowie jest naprawdę imponujący. Naukowcy zauważają, że substancje czynne obecne w roślinie, mają właściwości:

Mimo wszystko do stosowania rokitnika należy podchodzić ostrożnie, zwłaszcza gdy przyjmujemy leki na stałe albo rozpoznano u nas poważne choroby. W takich sytuacjach zanim włączymy preparaty z rokitnikiem do codziennej rutyny, lepiej skonsultujmy się z lekarzem.

Stosowanie rokitnika wzmacniania układ odpornościowy. Jest to zasługą dużej zawartości witamin, szczególnie witaminy C (rokitnik ma jej 10 razy więcej niż pomarańcze), a także kwasów tłuszczowych omega i przeciwutleniaczy. W sezonie infekcyjnym i w czasie obniżonej odporności warto przyjmować rokitnika np. w postaci soku z tej rośliny lub naparów.

Działanie rokitnika może być korzystne dla zdrowia układu pokarmowego. Roślina ma działanie przeciwzapalne, dlatego jest polecana na wrzody i zapalenie błony śluzowej żołądka. Tradycyjne zastosowanie rokitnika obejmuje też leczenie zaparć. Olej rokitnikowy wykazuje łagodne działanie przeczyszczające. Aby przeciwdziałać zaparciom, należy przyjmować 1 łyżeczkę oleju dziennie.

Wśród zdrowotnych właściwości rokitnika naukowcy wymieniają również działanie kardioprotekcyjne. Stosowanie preparatów tej rośliny może obniżyć ciśnienie krwi, poziom cholesterolu i trójglicerydów oraz zapobiegać miażdżycy, która jest czynnikiem ryzyka udarów i zawałów serca. Dowiedziono też, że rokitnik może hamować agregację (sklejanie się) płytek krwi, zapobiegając powstawaniu niebezpiecznych skrzepów w naczyniach krwionośnych. Co więcej, przeciwutleniające składniki rokitnika wymiatają wolne rodniki, a dzięki temu chronią komórki serca i naczynia przed uszkodzeniami.

Rokitnik działa przeciwzapalnie, dlatego jest pomocny w leczeniu i profilaktyce chorób układu oddechowego, w tym astmy i infekcji wirusowych oraz ich objawów takich jak kaszel i ból gardła. Olejek rokitnikowy wykorzystuje się jako środek wykrztuśny w celu rozrzedzenia wydzieliny i oczyszczenia płuc. Efektem może być zmniejszenie kaszlu i świszczącego oddechu u chorych na astmę. W rokitniku obecne są związki o działaniu przeciwwirusowym (np. izoramnetyna), stąd preparaty na bazie tej rośliny są polecane przy przeziębieniach, grypie czy opryszczce.

Duża ilość antyoksydantów w rokitniku sprawia, że roślina wykazuje działanie przeciwnowotworowe. Dzieje się tak, dzięki ochronie komórek przed szkodliwym działaniem wolnych rodników i stresu oksydacyjnego. '

Związki aktywne obecne w roślinie według naukowców hamują wzrost niektórych komórek rakowych, np. raka piersi, raka jelita grubego oraz czerniaka. W jednej z prac naukowcy zasugerowali, że olej z miąższu rokitnika zwyczajnego, dzięki zawartości kwasu palmitooleinowego (rzadki kwas tłuszczowy w roślinach) ma zdolność blokowania ludzkich komórek białaczkowych i ich eliminacji. W innym badaniu dowiedli, że ekstrakt z owoców rokitnika, poprzez obniżanie poziomu kwasów żółciowych w treści jelitowej i zwiększanie aktywności enzymów detoksykujących, zapobiega rozwojowi raka jelita grubego u szczurów.

Preparaty na bazie rokitnika mogą być wsparciem w łagodzeniu objawów menopauzy. Wprawdzie roślina nie zawiera fitoestrogenów, ale ma działanie nawilżające błony śluzowe (może łagodzić suchość pochwy), przeciwzapalne, może łagodzić problemy emocjonalne oraz ogólnie poprawiać samopoczucie, z czego skorzystają kobiety w okresie okołomenopauzalnym. Jak stosować rokitnik na menopauzę? Można przyjmować jedną łyżeczkę olejku rokitnikowego dziennie, suplementy z tą rośliną lub sok z rokitnika.

Naukowcy potwierdzili skuteczność zastosowania rokitnika zwyczajnego w poprawie tolerancji glukozy i wrażliwości na insulinę. W efekcie roślina wykazuje działanie przeciwcukrzycowe. Wskazano m.in. że ekstrakt z owoców rokitnika zwyczajnego może hamować aktywność α-amylazy i α-glukozydazy - enzymów rozkładających cukry złożone do glukozy, a dzięki temu obniżać poziom glukozy we krwi po posiłku. Okazuje się też, że przecier z owoców rokitnika obniża w małym stopniu stężenie cukru we krwi na czczo u osób ze stanem przedcukrzycowym.

Rokitnik zwyczajny jest naturalnym lekiem, który może korzystnie wpłynąć na kondycję skórę. Olej z rokitnika pomaga w przypadku chorób i problemów dermatologicznych takich jak:

Rokitnik jest składnikiem różnych produktów do pielęgnacji skóry. Nawilża, przyspiesza gojenie się ran, łagodzi stany zapalne. Możesz go stosować zarówno doustnie, jak i miejscowo. Jeżeli masz skórę przesuszoną, nakładaj olej rokitnikowy bezpośrednio na twarz i szyję. Podobnie stosuj ten środek, gdy twoja cera ma skłonność do zmarszczek, ponieważ olej ma korzystny wpływ na elastyczność i jędrność skóry. Jeżeli chcesz zmniejszyć produkcję sebum, dodaj kilka kropli olejku z rokitnika do maseczki lub żelu do mycia twarzy. Dzięki takiemu zastosowaniu złagodzisz też stany zapalne oraz trądzik.

Rokitnik występuje w formie suplementów diety, soku, oleju lub proszku, a także suszonych liści. Może być składnikiem produktów spożywczych (dżemów, miodów, syropów, win, cukierków) i kosmetyków. Można też przyrządzać przetwory z owoców rokitnika - mają one kwaskowaty i cierpki smak. Albo stosować liście, świeże lub suszone, do przyrządzenia naparów ziołowych.

Rokitnik według naukowców jest ogólnie bezpieczny i dobrze tolerowany, ale powinien być stosowany ostrożnie. Czasami powoduje skutki uboczne, chociaż są bardzo rzadkie. Zdarzają się reakcje alergiczne oraz interakcje z lekami (np. lekami rozrzedzającymi krew, lekami obniżającymi poziom cukru we krwi i cyklosporyną). Rokitnik u niektórych wywołuje objawy żołądkowo-jelitowe, takie jak nudności, ból brzucha, biegunka, co prawdopodobnie wynika z dużej ilości kwasu. Aby uniknąć takich dolegliwości najlepiej przyjmować rokitnika z pokarmem i wodą, a także dobrze jest zaczynać od małej dawki.