Skład chemiczny miodu w zarysie

Skład miodu zależy w dużym stopniu od jego źródła pochodzenia. Wykryto w nim ponad 300 składników należących do kilkunastu grup chemicznych, przy czym większość z nich występuje w niewielkich ilościach. Substancje występujące w znacznych ilościach wpływają na organizm bezpośrednio, natomiast komponenty śladowe mogą wykazywać działanie homeopatyczne.

Składniki w procentach

Największą grupą chemiczną są cukry – które stanowią średnio 77% miodu. Co ważne, większość z nich to cukry proste (a zwłaszcza glukoza i fruktoza), których udział wynosi ok. 90%.

Zawartość wody wynosi średnio 17-18% i zależy od dojrzałości miodu, czyli momentu w którym został odebrany pszczołom.

Według polskich norm nie powinna przekraczać 20%, za wyjątkiem miodu wrzosowego (23%).

Kolejną, istotną grupę chemiczną stanowią kwasy organiczne, których udział w miodzie waha się w granicach od 0,05 do 1,2%. Przeważają tu kwasy: cytrynowy, glukonowy i jabłkowy, a w mniejszych ilościach występują 23 inne. Związki azotowe występują w niewielkim procencie (do 1%). Najważniejsze z nich to enzymy, których jest ok. 20 (inwertaza, amylaza, oksydaza glukozy i in.), białka (globuliny i albuminy) oraz wolne aminokwasy.

Innymi składnikami są biopierwiastki, flawonoidy, karotenoidy, olejki eteryczne, sterole, fosfolipidy, kwasy tłuszczowe i niewielka ilość witamin. W miodzie znaleźć można też naturalne domieszki pyłku kwiatowego i mleczka pszczelego.

Marcin Kijak, Twoje-zdrowie.info

