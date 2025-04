Spis treści:

Kamienie żółciowe to złogi żółci płynu trawiennego, które powstają w woreczku żółciowym (lub przewodach żółciowych). Składają się głównie z:

Złogi mogą mieć różny skład. Zdarzają się czyste kamienie cholesterolowe, kamienie z dużą zawartością bilirubiny (barwnikowe) lub mieszane. Złogi żółciowe mogą mieć różne kształty i rozmiary: od ziarenka piasku po śliwkę.

Kamienie żółciowe powstają wskutek zaburzenia równowagi chemicznej składników żółci. Najczęściej z powodu przesycenia żółci cholesterolem (otyłość, siedzący tryb życia, zaburzenia pracy enzymów, głodówki), ale także uszkodzenia krwinek czerwonych (marskość wątroby, przewlekłe choroby hemolityczne, talasemia) oraz infekcji.

W wielu przypadkach kamienie żółciowe nie powodują żadnych objawów lub objawy te są na tyle łagodne, że nie przeszkadzają w codziennym życiu. Jeśli pojawiają się symptomy, to na ogół:

Chociaż w usuwaniu kamieni żółciowych stosuje się dietę, leki, a czasami zabieg chirurgiczny, to jednak wiele osób zamiast tego korzysta z domowych metod leczenia. Niestety niewiele badań sugeruje, że naturalne sposoby oczyszczania z kamieni żółciowych są skuteczne.

Leczenie kamieni żółciowych metodami domowymi jest przydatne zwłaszcza w stanach o łagodnym przebiegu. Powinno odbywać się wspomagająco albo po wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Nieleczona lub źle leczona kamica żółciowa czasami prowadzi do groźnych powikłań, np. zapalenia trzustki, zapalenie pęcherzyka żółciowego lub krwawień.

Należy też pamiętać, że część domowych metod leczenia kamicy żółciowej prowadzi do rozwolnienia. Może to grozić odwodnieniem.

Część osób na kamienie żółciowe poleca picie napoju typu cola, często zmieszanego z sokiem z cytryny i oliwą. Należy zmieszać te składniki i przed ich spożyciem powstrzymać się przez co najmniej kilka godzin od jedzenia. Jak uważają zwolennicy tej metody, napój sprawi, że kamienie zostaną wydalone z organizmu.

Ale ostrożnie. Naukowcy pod kierunkiem Susanny Larsson z Karolinska Institute w Szwecji, w analizie z udziałem 70 tys. osób, dowiedli, że osoby regularnie pijące napoje gazowane, miały dwukrotnie wyższe ryzyko zachorowania na nowotwory pęcherzyka żółciowego i o 79% większe ryzyko zachorowania na raka dróg żółciowych. Słodzone napoje prowadzą też do innych problemów zdrowotnych, w tym otyłości i cukrzycy. Warto o tym pamiętać.

Innym domowym sposobem na kamienie żółciowe, który ma wielu zwolenników, jest picie octu jabłkowego z sokiem jabłkowym. Ta metoda ma zmiękczać kamienie żółciowe i pomóc w ich usuwaniu z organizmu. Należy pamiętać, że spożywanie soku owocowego jest niewskazane u osób z wrzodami żołądka i dwunastnicy, refluksem oraz cukrzycą.

Istnieją różne przepisy dotyczące tej metody. Jeden z nich polega na powstrzymaniu się od jedzenia przez 12 godzin, a następnie wypiciu o godzinie 19 czterech łyżek oliwy i jednej łyżki soku z cytryny. Czynność należy powtarzać 8 razy co 15 minut. Ten sposób na kamienie żółciowe ma pomóc w ich usunięciu.

Część osób w celu oczyszczenia przewodów żółciowych z kamieni poleca picie ziół żółciopędnych (są przeciwwskazane przy niedrożności dróg żółciowych) i rozkurczowych. Należą do nich przede wszystkim:

Zioła na kamienie żółciowe można zastosować nie tylko doustnie, ale również w formie kąpieli. W tym celu zalej 3 litrami wrzątku i gotuj przez 30 sekund po 100 g:

Następnie wywar przecedź do wanny. Taka kąpiel powinna trwać 30 minut. Można ją powtarzać codziennie.

Czynniki związane z jedzeniem mają istotny wpływ na rozwój złogów żółciowych. Przeciw kamieniom żółciowym działają:

Unikać należy tłuszczów trans, cholesterolu, rafinowanego cukru oraz roślin strączkowych.