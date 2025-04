Skutki braku ćwiczeń

Po dłuższym lub krótszym okresie regularnych ćwiczeń większość z nas traci motywację do ich dalszego wykonywania.

Gdy nie ćwiczymy, następuje ubytek masy mięśniowej, maleje ilość mitochondriów w naszych mięśniach, które odpowiadają za uzyskiwanie energii w komórkach.

Oczywiście maleje tym samym możliwość generowania energii przez nasz organizm. W takiej sytuacji maleje motywacja do ćwiczeń i znajdujemy się w potrzasku.

Większość z nas w wieku 50–60 lat traci dużą część swojej masy mięśniowej. Większość prostych dotychczas czynności zaczyna sprawiać nam kłopot. Dlatego, aby zapobiec takiej sytuacji, należy zacząć wykonywać ćwiczenia siłowe.

Maczuga i jej zalety

Everett Smith, dyrektor laboratorium biogerontologii w Winsconsin przeprowadził badania na kobietach w średnim wieku, które przez 4 lata nie robiły nic za wyjątkiem ćwiczeń z 5-kilogramowymi maczugami raz w tygodniu. Okazało się, że po okresie 4 lat tempo utraty masy kości zmalało o około 50%. Utrata masy kości jest jedną z najczęstszych przyczyn złamań u starszych osób, szczególnie u kobiet po menopauzie. Zdarzają się przypadki złamań kości w wyniku zejścia z wysokiego krawężnika. Każdego roku tysiące ludzi w podeszłym wieku umiera z powodu powikłań po złamaniu np. biodra.

Najstarsza broń – maczuga, przez tysiąclecia ewoluowała, aby stać się niszczącym narzędziem sztuki walki stosowanym na całym świecie. Wiele kultur używało maczugi nie tylko do walki, ale także by przywrócić zdrowie, wzmocnić siłę stawów i uchwytu i, wreszcie, by wypracować specyficzną fizyczną gotowość potrzebną w sztukach walki, np. japońskie judo, karate z Okinawy, irańskie Varzeshe Pahlavani, birmańskie bando, rosyjskie sambo, filipińskie kali.

O maczugach w kilku zdaniach

Ćwiczenia z maczugą należą do jednych z najbardziej efektywnych ćwiczeń atletycznych. Wygląd maczugi na przestrzeni czasu bardzo się zmieniał i dziś mamy jej bardzo różne odmiany. Maczugi są drewniane lub metalowe, o różnej wadze i długości (około 75 cm) w zależności od siły i umiejętności ćwiczącego. Maczugi u podstawy mają średnicę o szerokość 15-17 cm, co ułatwia zachowanie równowagi podczas wymachiwania nimi. Wówczas pracuje praktycznie każdy mięsień w naszym ciele. Ćwiczenia te są popularne wśród osób, których praca w szczególnych momentach wymaga dużej siły mięśni.

Co nam dają ćwiczenia z maczugami?

Co zaskakuje w maczudze, to unikalne połączenie różnych atrybutów w jednym narzędziu.

Dzięki ćwiczeniu z maczugami:

wzrasta dynamika naszych ruchów – specjalna kombinacja ruchów i elastyczności ciała,

wzrasta nasza siła ,

, kształtują się nasze mięśnie, a dzięki temu, że mamy nad nimi pełną kontrolę, nabywamy umiejętność natychmiastowego dostosowania prędkości i wielkości siły, jakiej należy użyć,

wzrasta wytrzymałość – umiejętność wytrzymania długich serii,

– umiejętność wytrzymania długich serii, rozwija się nasza koordynacja ruchowa,

nabywamy umiejętność zatrzymania naszej siły w dowolnym momencie,

potrafimy zachować równowagę ciała nawet podczas gwałtownych zmian pozycji ciała.

Machanie maczugami - jak to robić?

Cóż może być bardziej przyjemnego niż wymachiwanie maczugami na wszystkie strony dla zwykłej radości lub po prostu dla zażycia ruchu? Wyobraź sobie, że jesteś helikopterem, a maczuga jest śmigłem. Wymachuj nią wyżej i niżej, szybciej i wolniej, zaczynając od wysokości kolan i stopniowo podnoś ją coraz wyżej i szybciej tak długo jak zdołasz zachować pełną kontrolę nad maczugą, cały czas mając postawę rozluźnioną, ale ze stopami nieruchomo przylegającymi do podłoża.

Maczugi dają możliwość wymyślania najróżniejszych ćwiczeń, ograniczeniem jest tylko nasza wyobraźnia. A co jest najzabawniejsze: mając te narzędzia cały czas ożywiamy swoje ciało.

Niektórzy mówią, że nie powinno się żyć dla treningu, ale trzeba ćwiczyć, żeby żyć. Dlatego najlepiej zmienić nastawienie do ćwiczeń i sprawić, że trening nie będzie obowiązkiem, a przyjemnością.

