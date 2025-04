Krótka historia pewnego chińskiego chirurga

Hua Tuo, nazywany także Yuan Hua z okręgu Hao w prowincji Anhui, był pierwszym chińskim chirurgiem, który rozwinął wiedzę na temat anestezji (narkozy) i zgłębił wiedzę na temat anatomii.

Podczas stosowania akupunktury czy ziół preferował proste metody. Stosował małą liczbę punktów akupunktury i receptury zawierające niewiele ziół. Rozumiał, że leczenie skutków jest tylko niewielkim aspektem leczenia chorób i dobrego samopoczucia.

Praktykował Chi-kung (Qi Gong) i wymyślił tzw. Ćwiczenia Pięciu Zwierząt, co jest praktykowane do dnia dzisiejszego. Zwierzęta te to tygrys, jeleń, niedźwiedź, małpa i żuraw. Hua Tuo zginął z rozkazu generała Zao Cao, który nie chciał poddać się operacji.

Czym są Ćwiczenia Pięciu Zwierząt?

Dzięki systematycznym obserwacjom zwierząt: tygrysa, niedźwiedzia, jelenia, małpy i żurawia i ich sposobów walki, stworzył system ruchów, które obecnie znajdujemy w większości systemów Kung Fu. Następnie, łącząc ten system z ćwiczeniami taoistycznych ascetów, został twórcą własnego stylu Wu Qin Xi (Ćwiczenia Pięciu Zwierząt).

Zalety tych ćwiczeń

Początkowo nie był on używany jako system walki i miał na celu "usprawnić ciało i pobudzić umysł". Niemal dwa tysiące lat praktyki pokazało wielką skuteczność tego zestawu w leczeniu wielu chorób i utrzymywaniu zdrowia. Ćwiczenia te usprawniają przepływ krwi, wzmacniają ciało, redukują napięcie.

Jak ćwiczyć?

Jako że ćwiczenia te mają tak długą historię występują różne ich warianty. Można wykonywać każde ćwiczenie oddzielnie lub do jednego ćwiczenia włączyć elementy z pozostałych czterech albo wykonywać różne ćwiczenia dla każdego ze zwierząt.

Żuraw

Ćwiczenia wzmacniają serce oraz krążenie krwi.

Niedźwiedź

Ćwiczenia wzmacniają nerki, układ moczowo-płciowy, organy wewnętrzne i układ trawienny.

Jeleń

Ćwiczenia wzmacniające śledzionę, mięśnie, także ćwiczenia relaksujące i poprawiające gibkości ciała.

Małpa

Ćwiczenia wzmacniają wątrobę, ścięgna i więzadła.

Tygrys

Ćwiczenia wzmacniające narządy układu oddechowego, rozwijają też siłę ciała.

