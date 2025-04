Ćwiczenia - rozgrzewka

Ćwiczenia te można potraktować jako rozgrzewkę intelektualną przed czytaniem psu. Podobnie jak w sporcie każdy trening czy udział w zawodach rozpoczyna się rozgrzewką, tak samo rozgrzewka powinna poprzedzać czytanie, ponieważ zapewnia właściwą stymulację mózgu oraz przyspiesza tempo czytania. Ważne, by dzieci przed zajęciami były zrelaksowane. Każde napięcie zmniejsza możliwości nauczenia się i zdolność do wszelkiej pracy umysłowej. Niezbędna jest więc relaksacja, to fundament efektywnego uczenia się. Relaksacja to nie tylko odprężenie, to stan, podczas którego mózg pracuje z większą intensywnością i bardziej skutecznie.

Istnieje wiele różnych technik relaksacyjnych – jedne polegają na pracy z ciałem, oddechem, jeszcze inne wykorzystują wizualizację.

Zobacz też: dział Relaksacja

Relaksujący oddech

Prowadzący prosi dziecko: „Nabierz głęboko powietrza przez nos, głęboko je wciągnij. W trakcie wdechu brzuch powinien się uwypuklić. A teraz bardzo powoli wypuszczaj powietrze. Powtórz to ćwiczenie cztery razy”.

Budzący się kocur

Prowadzący zwraca się do dziecka: „Czy widziałeś choć raz budzącego się kota? Czy widziałeś, jak przez chwilę patrzy na świat przez na wpół otwarte oczy, potem lekko podnosi głowę, oblizuje się, a na końcu powoli się przeciąga. Wyobraź sobie, że teraz ty jesteś takim kocurem – pomału wybudzasz się ze snu – przyjemnie się wyciągasz – od głowy aż po najmniejszy palec u nogi. Na koniec przetrzyj oczy i pogłaszcz się po twarzy, szyi i karku”.

Dźwięki

Prowadzący zaczyna od instrukcji: „Zamknij oczy i uważnie wsłuchaj się w dźwięki, jakie do ciebie docierają. Jaki jest najbliższy dźwięk, który słyszysz? Jaki jest najgłośniejszy? Jaki najcichszy? Jaki najdalszy?”.

Żonglowanie

Jednym z sekretów osiągania sukcesów jest stan zrelaksowanej koncentracji, a sposobem wprowadzania umysłu w taki stan jest np. żonglowanie piłeczkami.

Prowadzący przygotowuje kilka piłek (najlepiej tenisowych) i uczy dziecko żonglować: początkowo podrzucać i łapać jedną piłeczkę, następnie żonglować dwiema, a gdy ta sztuka zostanie opanowana, wprowadzić trzecią piłeczkę.

Często strach przed krytyką i niepowodzeniem powstrzymuje dzieci przed podjęciem próby żonglowania.

Naukę żonglowania można rozpocząć zabawą z piłeczkami. Prowadzący i dziecko, stojąc naprzeciwko, jednocześnie rzucają do siebie piłeczki, starają się robić to dokładnie. Po złapaniu piłki od razu odrzucają piłkę z powrotem.

A może muzyka?

Wszystko, co nas otacza, w jakiś sposób wywiera na nas wpływ: kolory, zapachy, dźwięki. Ważną rolę w ułatwianiu uczenia się odgrywa muzyka. Podczas słuchania muzyki dochodzi do synchronizacji pracy półkul mózgowych oraz do zwiększenia ilości fal alfa odpowiedzialnych za stan relaksu i przyspieszonego uczenia się. Korzystny wpływ na proces uczenia się ma muzyka poważna (Vivaldi, Corelli, Haendel, Bach, Haydn, Mozart, Bizet, Beethoven). Odznacza się rytmem, harmonią i gamą częstotliwości pozwalających zrównoważyć działanie mózgu, uzyskać stan spokoju i czujności.

Zobacz też: Muzykoterapia, czyli o zaletach improwizacji

Fragment pochodzi z książki „Dogoterapia we wspomaganiu nauki i usprawnianiu techniki czytania” autorstwa Beaty Kulisiewicz (Wydawnictwo Impuls, 2011). Publikacja za zgodą wydawcy.

Reklama