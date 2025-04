Maczugi lub ćwiczenia z Tybetu

Pacjentom polecane są także ćwiczenia: pięć tybetańskich ćwiczeń (pięć rytuałów), które proste są do wykonania i mają bardzo pozytywny wpływ na organizm. Kolejne z mało znanych ćwiczeń to ćwiczenia z maczugami, które również mają zdrowy wpływ na ciało, co odczuwają wszyscy, którzy zaczęli ćwiczyć.

Ćwicz dla zdrowia!

Ćwiczenia fizyczne poprawiają zdrowie i aktywność codziennego życia. Mogą być trudne do wykonania dla osób słabych lub chorych, ale są możliwe, gdy zaczynamy od niewielkiego wysiłku, który stopniowo zwiększamy.

Choroby lub dolegliwości mogą być pokonane znacznie szybciej, jeśli leczenie połączymy z ćwiczeniami, które to stymulują aktywność enzymów i cyrkulację we wszystkich częściach ciała. Poprzez zwiększoną cyrkulację zwiększamy dostarczenie tlenu, wszystkich odżywczych i terapeutycznych elementów do każdej komórki, jak również bardziej efektywnie eliminujemy toksyny.

Ciało masz po to, by się ruszać!

Cywilizowany świat i niezdrowe warunki, w których musimy żyć i pracować, wymagają od nas byśmy zastanowili się nad wyborem jakiejś formy aktywności, która jest ciału absolutnie niezbędna by mogło prawidłowo funkcjonować. Nasze ciała są stworzone do poruszania się. Jeśli nie poruszamy się, nasze ciało zaczyna się psuć.

Jak pokazują dotychczasowe badania, najważniejszą rzeczą jest utrzymanie w dobrej formie brzucha i kręgosłupa. Aby kręgosłup był elastyczny i sprawny, musimy rozwinąć mięśnie po obu jego stronach. Wtedy limfa poprzez chrząstki dostaje się pomiędzy kręgi. Limfa jest tak ważna, gdyż tylko ona utrzymuje tkanki przy życiu.

Ćwiczenia pomagają zwiększyć przestrzeń dla połączeń nerwowych, które przechodzą przez kręgosłup.

