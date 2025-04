Fot. Fotolia

Reklama

Medytacja o Prima Materia



Wyobraź sobie, że jesteś rozległym morzem nieprzejawionego potencjału niczym Chaos czy też Prima Materia. To ciemna, ciężka i dynamiczna energia, która zaczyna wirować i wychodzić ze środka na zewnątrz, jak rozchodzące się fale stawu pod wpływem rzuconego kamienia.

Wyobraź sobie, że nagle dochodzi do rozdzielenia na pół wirującego ruchu, co przypomina podział komórki. Odczuwaj, jak ta masa energii, obejmująca teraz dwie połączone komórki albo sfery, wydaje się rozchodzić w dwóch kierunkach. To odejście w dwa pozornie przeciwne kierunki wytwarza bieguny energii i materii.

Poświęć trochę czasu na tę część medytacji. Odczuwaj jedną stronę jako dynamiczną i energetyczną, a druga niech jawi się jako spokojna, gęsta i stabilna. Mimo to są połączone i nierozdzielne.

Wyobraź sobie, że aktywna sfera pulsuje ze swojego centrum i że ten ruch kształtuje wewnątrz niej lub na zewnątrz od niej dwa kolejne pola energii. Dalsza sfera czy też puls po twojej prawej stronie okazuje się elementarnym ogniem. To dynamiczny i wybuchowy czynnik. Połączona z nim sfera stanowi elementarne powietrze, organizującą zasadę wszechświata.

Teraz wyobraź sobie, że sfera pierwotnej materii ponownie zaczyna pulsować w kierunku zewnętrznym i dzielić się na dwa odmienne, lecz związane pola energii. Bliższe jawi się jako elementarna woda, emocjonalne i płynne aspekty stworzenia. Obok są gęste, budujące formę energie elementarnej ziemi. To najgęstsza energia. Opracowuj fundamentalną wizję nawet przez kilka dni, zanim przejdziesz do końcowych etapów.

Poczuj specyficzne i ukryte związki między żywiołami, które determinują kombinacje tych czynników. A z połączeń żywiołów wyłaniają się trzy elementy zasadnicze: siarka, rtęć i sól.

Czuj, jak ogień i powietrze scalają się ze sobą – jak pierwotna energia (ogień) łączy się z ekspansywnymi, władczymi, sprawczymi mocami umysłu (powietrze) – i powstaje siarka, czyli samoświadomość.

Czuj, jak gęste energie ziemi, spragnione formy, łączą się z płynnymi energiami wody i powstaje energetyczna (eteryczna) forma bazowa materialnego życia, czyli sól.

Czuj, jak emocjonalne energie wody i władcze energie powietrza scalają się ze sobą i powstaje łącznik między dwoma skrajnościami – czystą energią (ogniem) a czystą formą (ziemią) – czyli rtęć.

Fragment pochodzi z książki „Strzeżone sekrety alchemii” autorstwa M. Stavish (Wydawnictwo Astropsychologii, 2014). Publikacja za zgodą wydawcy.

Zobacz także: Czy możliwa jest medytacja bez koncentracji?