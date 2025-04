Fot. Fotolia

Nasi przodkowie albo żyją dalej dzięki nam, albo marnieją wraz z nami. Zanikają, gdy przypisujemy im winy i kierujemy uwagę na nieprzyjemne rzeczy. Mogą też dzięki nam żyć dalej, dawać nam siłę i ochronę, pozwalać, by płynęła przez nas miłość i być mądrymi doradcami, jeśli poprosimy i skierujemy na to swoją uwagę.

Każdy człowiek przychodzi na ten świat z ogromnym potencjałem, który otrzymał od swoich przodków. Dlatego otrzymuje zlecenie, by obudzić swoje talenty, rozwinąć je i przekazać jako dar dla kolejnych pokoleń. Niestety wielu ludzi nie przyjmuje prawd przyznanych im przez przodków, przede wszystkim dlatego, że ich nie rozpoznają. Odbierają sobie przez to możliwość życia zgodnie z własnym, właściwym przeznaczeniem. W ten sposób zmniejszają szanse swoich następców na przyjęcie z wdzięcznością życia na tej planecie. Ponadto, o czym często się nie pamięta, człowiek, nieprzyjmujący darów, które otrzymał od swoich przodków, zmniejsza też własne szanse, zamykając się na wyższy poziom swojego bytu, w którym działają boskie siły całego wszechświata. To właśnie mam na myśli, kiedy mówię, że nasi przodkowie mogą rzeczywiście zaniknąć wraz z nami.

Zobacz także: Czym jest medytacja, a czym relaksacja?

Aby przyjąć dany nam potencjał, musimy zaprosić do swojego życia również naszych przodków i „wypytać” świadomie i bezpośrednio o ich ofertę. Wtedy również oni na tym zyskają. Ucieszą się, że ich dobre dziedzictwo będzie teraz wreszcie zabezpieczone. To znaczy, że nie żyli na marne, że byli ważni, mieli coś ważnego do pozostawienia na życie doczesne. W ten sposób zaczyna krążyć siła, pewna bardzo szczególna siła, która działa ożywiająco, zachowująco i odmładzająco, pozwala, by każda poszczególna komórka świeciła blaskiem i doprowadza nas do pełni i wewnętrznej harmonii. Ten proces oddziałuje pozytywnie na nasz system przekonań, stwarza nowe, budujące wzory zachowań i umożliwia aktywne przekierowanie struktury komórek oraz całkowitą regenerację ciała.

Wiele elementów naszego doczesnego życia wiąże się z przodkami. Mają do czynienia z historią naszej rodziny i naszymi genami. Zaliczają się tu kwestie zdrowia i choroby, talentów i uzdolnień, ale także nieuświadomione wzory zachowania, które zakorzeniły się w naszej rodzinie, a nawet zewnętrzne sytuacje, które przyciągamy przez dziedzictwo swoich przodków.

Niektórzy uważają to za brzemię. Jednak bynajmniej nie są to tylko określone dramaty, które przejmujemy po przodkach. Jest to również ta jedyna w swoim rodzaju siła życiowa, która stoi do naszej dyspozycji. Z założenia jesteśmy gotowi na jej przyjęcie i wykorzystywanie! Aby zupełnie się odnowić i odnowić swoje ciało, powinniśmy dojść do swoich korzeni, a sięgają one do dziedzictwa naszych przodków. Nieważne, czy znasz swoich biologicznych rodziców i dziadków osobiście czy też nie, niewidzialna energia przepływa z przeszłości przez teraźniejszość do przyszłości przez wszystkich członków rodziny i łączy wszystkich ze sobą.

Dzięki kolejnemu bardzo potężnemu ćwiczeniu dotrzemy do naszych przodków i przeniesiemy na siebie siłę i dary, które dla nas przygotowali. Będziemy podróżować siedem generacji wstecz, do naszych praprapraprapradziadków, i tam zaczniemy pracę. Przygotuj sobie, proszę, coś do pisania i przeczytaj wskazówki kilka razy, aż dobrze je uwewnętrznisz. Wtedy przeprowadź ćwiczenie i po każdej generacji rób przerwę, by zapisać zdobyte informacje.

Reklama

Siedem generacji:

praprapraprapradziadkowie

prapraprapradziadkowie

praprapradziadkowie

prapradziadkowie

pradziadkowie

dziadkowie

rodzice

Ćwiczenie: Siła i dary przodków

Oddychaj głęboko i ze skupieniem. Pozwól swojej świadomości wniknąć do środka. Poczuj, jak coraz bardziej zatapiasz się w sobie i jesteś związany z samym sobą. Zwizualizuj sobie, że stoisz na przepięknej zielonej łące. Czujesz się tam dobrze i bezpiecznie. Twój Anioł Stróż stoi przy twoim boku. Poczuj jego uświęcającą obecność. Skoncentruj się na swoich praprapraprapradziadkach i powiedz: „Moi praprapraprapradziadkowie mogą przyjść do mnie i ukazać się mi”. Wykonaj teraz głęboki wdech, jakbyś chciał wchłonąć swoich przodków i poczuj w tej chwili ich obecność przy sobie. To twoi praprapraprapradziadkowie. Odczuj ich energię. Być może będziesz umiał nawet postrzec ich wizualnie. Pozdrów ich, podziękuj, że tu są. Popatrz, jak cieszą się, że ich zawołałeś. Zauważ, jakie dary i moce przynieśli ci dalecy przodkowie. Być może nie są w stanie naprawdę ożywić wszystkiego, co posiadali, ale to było tu i jest tu dalej. A teraz możesz to przyjąć jako podarunek od nich. Możesz to wreszcie postawić życiu do dyspozycji dla siebie samego, ale również dla nich. Możesz to ożywić, możesz być tym i możesz to też przekazać dalej, swoim dzieciom, wnukom i innym młodym ludziom. Ta siła będzie płynąć dalej ku przyszłości. Będzie ona wzmacniać ciebie i twoich przodków, i uzdrawiać was. Poczuj, jak twoi praprapraprapradziadkowie z radością przekazują ci swoją siłę i swoje dary. Zorientuj się, co chcą ci podarować. Weź to teraz. Wprowadź to w siebie przez oddech. Wypełnij swoje ciało tym potencjałem i darami. Poczuj, jak to wchodzi w ciebie. Dostrzeż, jak z wewnątrz promieniujesz całą swoją siłą i pełnią. Poczuj, jak twoi przodkowie, działając poprzez ciebie, wraz z tobą budzą się do życia i stają przy tobie. Stali się teraz dzięki tobie nieśmiertelni, silni, obecni i zintegrowani. Poczuj jak oddziałuje to na twój cały system, ciało i cały proces twojego odmładzania! Następnie skoncentruj się na swoich prapraprapradziadkach. Powiedz: „Moi prapraprapradziadkowie mogą przybyć do mnie i ukazać się mi”. Wykonaj teraz głęboki wdech i poczuj w tym momencie obecność swoich przodków przy sobie. To twoi prapraprapradziadkowie! Rób wszystko to, co robiłeś przy swoich praprapraprapradziadkach.

Następnie uzdrowisz swoich praprapradziadków, później prapradziadków, pradziadków, aż dotrzesz do swoich dziadków.

Tutaj obowiązuje to samo: Pytasz swoich dziadków o dary, prezenty i potencjał, który od nich otrzymałeś. Jednak tutaj proces może być nieco bogatszy, ponieważ często jest się emocjonalnie związanym z dziadkami.

Zobacz także: Jak medytować, aby się nie rozpraszać?

W przypadku rodziców ten proces może wywołać jeszcze więcej uczuć. Jesteśmy związani z naszymi rodzicami także przez ból i dramaty. Ich również pytamy o dary. Także nasi rodzice mają w sobie potencjał, którego oni sami nie są w stanie ożywić, ale który kryje w sobie ogromną siłę. Kiedy go przyjmiemy, będzie stał również do dyspozycji naszych rodziców. Rodzice staną się dzięki nam silniejsi i żywotniejszy. Zaczną promieniować tą siłą na swoich przodków, którzy są również twoimi, a także oczywiście i na ciebie. W ten sposób będą promieniować siłą na swoją przyszłość, a ich przyszłość jest z kolei twoją teraźniejszością. Tak z pokolenia na pokolenie wszystko stanie się jaśniejsze, silniejsze i bardziej spójne.

Przyjmiesz to do całego swojego systemu, do swojego ciała i odczujesz, jak działa to na twoje wewnętrzne i zewnętrzne odmłodzenie i regenerację całego ciała.

W końcu dojdziesz w swojej pracy do siebie samego. Teraz jesteś wzbogacony o szereg darów i prezentów, a także o ten potencjał, o który dotąd nie pytałeś, którego nie ożywiałeś. Dałeś sobie to, co od zawsze było w tobie i czekało na swoje urzeczywistnienie. Przyjmujesz to wszystko i stawiasz swojemu życiu do dyspozycji.

Doświadcz siły i blasku, które dzięki temu obudziły się w tobie i dostrzeż, jak twoi przodkowie są silni i jak są obecni przy tobie. Urzeczywistnieni przez ciebie, żywotni i cali!

Poczuj teraz, jak działa to na twój holistyczny proces odmładzania, jak twoje ciało promieniuje teraz pełnią swojego blasku!

Podziękuj za to swoim przodkom i sobie samemu.

Reklama

To, czy przeprowadzisz tę medytację raz, czy będziesz ją powtarzać, pozostawiam tobie. Sama przeprowadzałam ją bardzo często i za każdym razem odkrywałam więcej potencjału i integrowałam go. Były to duchowe i cielesne podarunki, jak wytrzymałość ciała i dar słuchania, umiejętność przebaczania i wiedza o uzdrawianiu ciała.

Praca z przodkami wspomaga zakorzenienie się w naszej pierwotnej naturze. Wywołuje pozytywne działanie na czakrę podstawy, czakrę sakralną i czakrę splotu słonecznego, wzmacnia podstawę pleców i harmonizuje działanie wewnętrznych organów znajdujących się w jej okolicy. Poza tym polecam pracę z przodkami wszystkim, którzy mają problemy z kończynami dolnymi i dolną częścią pleców – ta praca działa bardzo uzdrawiająco i odbudowująco na te części ciała.

Zobacz także: Ćwiczenie relaksująco-odrężające - kark, szyja i ramiona

Sporządź listę darów i prezentów, które otrzymałeś od swoich przodków. Ukształtuj je kreatywnie, sformułuj w formie szczególnego listu, pewnego rodzaju certyfikatu. Powieś go na ścianie, tak żebyś mógł go dobrze widzieć. Zawsze, kiedy twój wzrok padnie na certyfikat, przeznacz chwilę na poczucie w sobie darów i prezentów swoich przodków, dostrzeżenie ich i podziękowanie za nie.

Teraz również ty posiadasz siłę swoich przodków, obudziłeś ją w sobie do życia i wzmocniłeś swoje wewnętrzne korzenie. Jesteś teraz szczęśliwym dziedzicem licznych darów i talentów, które wspierają cię w procesie odmładzania i wzmacniają.

Fragment pochodzi z książki „Odmładzanie organizmu. Sekrety rosyjskich uzdrowicieli” Wydawnictwo Studio Astropsychologii. Publikacja za zgodą wydawcy.