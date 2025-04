Posłuchaj

Można nagrać samodzielnie na płytę CD lub kasetę i odsłuchiwać w dowolnym czasie lub poprosić, aby ktoś odczytał nam poniższy tekst.

Reklama

Przygotuj się

Ułóż się w wygodnej dla siebie pozycji, pamiętając, aby kręgosłup był wyprostowany. Zacznij oddychać głęboko, aby dotlenić wszystkie komórki twojego ciała. Wybierz dowolny sposób oddychania, przez usta lub przez nos.

Jogini zalecają oddychanie wyłącznie nosem, natomiast według mnie, oddychanie ustami głębiej dotlenia nasze komórki ciała. Można dzięki temu szybciej zlokalizować blokady energetyczne, a następnie, kontynuując oddychanie ustami, szybciej się ich pozbyć.

Ważne jest, abyś przebywał w ciepłym pomieszczeniu. Jeśli jest ci zbyt chłodno, możesz przykryć się kocem. Czasami zdarza się, że w czasie relaksacji możesz tak bardzo się rozluźnić, iż zaśniesz. Nie będzie w tym nic niewłaściwego, ważne jest, aby nie spieszyć się i przeznaczyć ten czas wyłącznie dla siebie.

Idealnie jest, kiedy mamy możliwość przeprowadzania odprężenia, kiedy jesteśmy sami w domu. Jeśli jednak nie jest to możliwe, poprośmy naszych domowników, aby nam nie przeszkadzali przynajmniej przez godzinę. Wyłączmy również telefon komórkowy oraz ewentualnie stacjonarny. Niech nikt i nic nie zakłóci nam czasu dla siebie.

Zobacz też: Jak działają mantry?

Reklama

Skup się na oddechu i rozluźnianiu

W relaksacji bardzo ważny jest oddech. Wyobraź sobie więc, że z każdym twoim oddechem usuwasz ze swojego organizmu wszystko to, co zbędne, niepotrzebne i szkodliwe dla ciebie. Każdy twój wdech to nowa porcja nowej energii, która uzdrawia zarówno twoje ciało, jak i twoją duszę.

Teraz powoli będziesz rozluźniać poszczególne części swojego ciała, począwszy od głowy, a skończywszy na stopach. Stopniowo rozluźniać się będą wszystkie twoje mięśnie, aż poczujesz stan głębokiego relaksu. Niech twoja głowa przyjmie najbardziej wygodną pozycję, rozluźnij mięśnie czoła, odczuj, jak twoje brwi układają się spokojnie na twojej twarzy. Następnie rozluźnij swoje policzki i szczęki. Niech język również ułoży się w najbardziej odpowiedniej dla siebie pozycji.

Nie zapominaj o oddechu. Z każdym oddechem stajesz się coraz bardziej rozluźniony.

W ten sposób udało ci się zrelaksować głowę, która jest pierwszym elementem na drodze odprężenia. Najważniejsza jest chwila obecna, kiedy poświęcasz czas tylko i wyłącznie dla siebie. Wszystko inne w tym momencie przestaje się liczyć. Masz wystarczająco dużo czasu.

Zobacz też: Ćwiczenie relaksująco-odprężające - kark, szyja i ramiona

Artykuł jest fragmentem książki Moniki Godlewskiej "Jak pokonałam raka" (Studio Astropsychologii).