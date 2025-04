Po głowie czas na kark, szyję i ramiona

Kolejnymi partiami ciała, które wymagają odprężenia, będą kark, szyja i ramiona.

Być może chcesz poprawić swoją pozycję, aby przylegały one do podłoża, jeśli tak, znajdź dla nich najbardziej komfortowe miejsce. One również zasługują na pełne odprężenie i relaks.

Zobacz też: Ćwiczenie relaksująco-odprężające - głowa

Reklama

Przyjemny ciężar

Kiedy to będzie miało miejsce, poczujesz ich przyjemny ciężar, jak łagodnie opadają niżej. Nadal cały czas oddychasz, dzięki czemu poziom relaksacji pogłębia się z każdym wdechem. Teraz pozwól, aby rozluźniły się również mięśnie twojego brzucha, bioder, ud. Twoje nogi stają się przyjemnie ciężkie.

Masz prawo poprawić ich pozycję, tak, aby i one mogły odpocząć.

I na końcu pozostają nam stopy. Im również należy się odpoczynek.

Technika schodzenia po schodach

Nadal oddychasz, uzyskując coraz większy relaks. W zależności od tego, na ile czujesz się odprężony, możesz wykorzystać dodatkową formę relaksacji. Jeśli twój umysł nadal pochłonięty jest problemami dnia codziennego, warto byłoby pogłębić twój stan odprężenia, wprowadzając technikę schodzenia w dół po schodach. (Jeśli odczuwasz przyjemny spokój i błogość chwili, możesz już pominąć tę technikę).

Wyobrażaj sobie, iż jesteś na 10. piętrze wieżowca i stopniowo schodzisz po piętrach w dół, aż do parteru. Możesz schodzić po kręconych schodach lub znanych ci z miejsca zamieszkania czy pracy. Ważne jest, abyś był świadomy każdego piętra,przez które będziesz przechodził.

I tak z 10. piętra potrzebujesz około 20 schodów, aby zejść niżej, do piętra 9. Kiedy już jesteś na piętrze 9., pokonujesz kolejne schody w dół, aby znaleźć się na piętrze 8. Schodzenie w dół jest całkiem przyjemne, nie wymaga od ciebie wysiłku, same nogi podążają tam, gdzie chcesz zejść. Z piętra 8. udajesz się na piętro 7., następnie znajdujesz się na piętrze 6. Potem przed tobą piętro 5., następny przystanek to piętro 4. Pokonujesz drogę w dół i jesteś już na 3. piętrze. Przed tobą już tylko kilka pięter do parteru. Masz więc piętro 2., za moment będziesz na piętrze 1. i znalazłeś się już na parterze.

Reklama

Wyobraź sobie bajkowe miejsce