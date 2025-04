Spis treści:

Cyklantera (caigua, achocha, Cyclanthera pedata) to mało popularna w Europie jednoroczna roślina pnąca, pochodząca z Ameryki Południowej. Należy do rodziny dyniowatych, zatem jest krewną ogórka, cukinii, dyni i tykwy. Nazywana jest czasami „dzikim ogórkiem”. Posiada podłużne, zielone jadalne owoce o kształcie łzy, osiągające długość nawet do 20 cm.

Cyklantera jest nie tylko surowcem kulinarnym, ale i zielarskim. Może być spożywana surowa lub gotowana. Zjada się przede wszystkim owoce. Pewne właściwości lecznicze posiadają również nasiona tej rośliny, jednak należy uważać, ponieważ zawierają szkodliwe związki.

Korzystne dla zdrowia właściwości cyklantery mają swoje potwierdzenie w nielicznych badaniach. Roślina zawiera wiele cennych związków, w tym szczególnie flawonoidy wykazujące działanie przeciwutleniające, a także saponiny, aminokwasy i składniki mineralne (w tym potas, wapń, fosfor, magnez) i witaminy (głównie witaminy C i B).

Udowodnione właściwości cyklantery to:

Roślina tradycyjnie była używana w stanach zapalnych oraz jako środek przeciwbólowy, a także przy nieżytach górnych dróg oddechowych.

Naukowcy uważają, że związki zawarte w cyklanterze mają korzystny wpływ na zdrowie. Niestety jest mało badań na temat wykorzystania cyklantery w celach leczniczych i na odchudzanie. Według opinii naukowców wysokie spożycie cyklantery koreluje ze zmniejszoną liczbą chorób serca. Stosowanie rośliny może być korzystne w leczeniu i profilaktyce miażdżycy, nadciśnienia, cukrzycy i hipercholesterolemii. Aby zapobiegać tym chorobom, oczywiście należy przede wszystkim być aktywnym fizycznie i zdrowo się odżywiać. Niestety cyklantera nie jest bez wad. Jej nasiona zawierają inhibitory trypsyny, które negatywnie wpływają na wchłanianie białka. dlatego nie należy przyjmować jej w dużych ilościach.

Jednym z częstych zastosowań cyklantery jest chęć obniżenia masy ciała. Brakuje danych na temat tego, czy cyklantera skutecznie wspomaga odchudzanie, lecz wydaje się, że jest wartościowym środkiem dietetycznym. Niektóre źródła podają, że wspomaga przemianę materii i trawienie tłuszczów, obniża poziom glukozy we krwi, a także poziom złego cholesterolu. Jest warzywem niskokalorycznym (19 kcal/100 g).

Cyklantera może być stosowana wspomagająco w trakcie odchudzania, lecz przede wszystkim korzystnie działa na zdrowie i może zapobiegać groźnym chorobom układu krążenia.

Najczęściej spożywa się owoce cyklantery, po uprzednim usunięciu pestek, a także kiełki lub młode liście. Owoce można jeść na surowo lub gotowane. Cyklantera na odchudzanie jest dostępna również w formie sproszkowanego suszonego owocu, który można przyjmować razem z sokiem lub innym napojem, a także kapsułek. Dostępne są też piklowane warzywa.

Przyjmowanie cyklantery wydaje się bezpieczne. W dużych ilościach może jednak działać niekorzystnie na wzrok. U osób z niskim stężeniem glukozy we krwi lub niskim ciśnieniem po spożywaniu cyklantery mogą wystąpić:

W razie pojawienia się niepokojących objawów trzeba przerwać kurację cyklanterą.

Cyklantery nie powinny spożywać osoby z niedociśnieniem, hipoglikemią i leczące się z powodu cukrzycy, ponieważ mogą nasilić się dolegliwości. Nie jest również wskazane jedzenie jej przez osoby z chorobami wątroby. Z powodu małej liczby badań kobiety w ciąży, karmiące oraz dzieci także nie powinny spożywać rośliny.

Cyklanterę można uprawiać w naszym klimacie. Roślina wymaga specjalnych warunków, dzięki którym będzie prawidłowo rosnąć i wyda dobre i jakościowe owoce. Powinna być chroniona przed ekstremalnymi temperaturami (jest bardzo wrażliwa na zimno), lubi stanowiska słoneczne lub półcieniste. Cyklantera najlepiej rośnie w klimacie ciepłym i wilgotnym.