Spis treści:

Grzybica jamy ustnej to infekcja, zwana też kandydozą lub zakażeniem drożdżakowym jamy ustnej, w przebiegu której chorobotwórczy rodzaj grzyba – zazwyczaj Candida albicans –gromadzi się na błonie śluzowej jamy ustnej. Candida albicans powszechnie wchodzi w skład flory fizjologicznej ludzi, lecz w pewnych okolicznościach może wywołać zakażenie. Narażone są zwłaszcza osoby:

Objawy kandydoza jamy ustnej to:

Grzybica jamy ustnej wymaga leczenia, ponieważ może rozwinąć się z niej większa infekcja i poważne powikłania. Kandydoza może być też pierwszym sygnałem, że z organizmem dzieje się coś niepokojącego i utracił on prawidłową zdolność obrony. Zawsze taki stan warto skonsultować z lekarzem.

Leczenie grzybicy jamy ustnej polega na przyjmowaniu leków przeciwgrzybiczych, np. nystatyna, natamycyna, ketokonazol, klotrymazol, flukonazol, amfoterycyna B. A także płukanie ust specjalnymi roztworami, dieta z ograniczeniem węglowodanów, a bogata w warzywa, owoce, jogurty. Pomocne mogą być domowe środki, takie jak sok z cytryny.

Przeczytaj też: Objawy neurologiczne Candida

Cytryna jest skutecznym środkiem o działaniu przeciwgrzybiczym i antyseptycznym, który pomaga zwalczyć grzybicę jamy ustnej. W jednym z badań z udziałem osób z HIV dowiedziono, że sok z cytryny lepiej poradził sobie z grzybicą jamy ustnej niż 0,5% wodny roztwór gencjany. Inne badania wskazało, że cytrynowy olejek eteryczny dzięki zawartości terpenów skutecznie zwalcza zakażenie grzybicze jamy ustnej.

Sok z cytryny ma nie tylko właściwości przeciwgrzybicze. Działa również:

W przypadku kandydozy jamy ustnej możesz posmarować sokiem z cytryny zmiany grzybicze w ustach – naloty na języku i w innych miejscach. Czasami powoduje to pieczenie i szczypanie, wtedy lepiej jest rozcieńczyć sok z połowy cytryny w pół szklanki letniej wody i płukać miksturą usta. Zabieg można powtarzać kilka razy dziennie. Jeśli nie ma poprawy w ciągu 2-3 dni, należy skonsultować się z lekarzem. W większości przypadków grzybica jamy ustnej ustępuje w ciągu 1-2 tygodni.

Pamiętaj, że regularne płukanie ust sokiem z cytryny powoduje osłabienie szkliwa. Kwaśne produkty niszczą osłonkę na zębach, która chroni szkliwo. Ta powłoka odbudowuje się po ok. 30 minutach, dlatego po kontakcie zębów z cytryną należy unikać mycia zębów przez ten czas. Sok z cytryny to doraźny środek, z którym lepiej nie przesadzać.

Inne domowe środki na grzybicę jamy ustnej, które mogą pomóc, to:

Grzybicy jamy ustnej nie zawsze da się uniknąć, jednak w wielu przypadkach możliwe jest jej zapobieganie. Oto ważne wskazówki.

Ryzyko grzybicy jest także większe u osób palących papierosy, dlatego jeśli chcemy poprawić stan jamy ustnej, trzeba zrezygnować z nałogu.