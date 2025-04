fot. Fotolia

Reklama

Czakry – co warto o nich wiedzieć?



Najstarsze źródła pisane na temat systemu czakr, oparte na filozofii jogi, sięgają 2000 lat p.n.e. i znajdują się w starożytnych tekstach, takich jak Wedy (2000-600 p.n.e.) i Jogasutry (200 n.e.).

Słowo „czakra” pochodzi z sanskrytu i oznacza „krąg” lub „wir”.

Siedem głównych czakr lub inaczej centrów energetycznych tworzących twoje ciało, zaczyna się u podstawy kręgosłupa czakrą podstawy, a kończy nad głową czakrą korony, przy czym wszystkie one są połączone energetycznie.

Gdy jedna lub więcej z twoich czakr jest zablokowana lub nie jest zrównoważona, wpływa to na stan twojego umysłu albo zaburza równowagę emocjonalną. Może to również mieć wpływ na twoją kondycję duchową. W ostateczności taka blokada energetyczna przejawia się na poziomie fizycznym w postaci choroby lub niekorzystnego stanu zdrowia, pojawiającego się jakby znikąd.

Człowiek to istota duchowa



Być może już to słyszałeś, ale warto to powtórzyć: jesteś istotą duchową w fizycznym, ludzkim ciele. Ciało fizyczne, w którym budzisz się każdego ranka i kładziesz się spać co wieczór, to, które przysparza ci bólu lub wprawia w euforię po przebiegnięciu pięciu kilometrów, często jest jedynym ciałem, na którym się skupiamy.

Jednak równie ważne dla twojego dobrostanu są trzy pozostałe ciała: mentalne, emocjonalne i duchowe. Ciała te zawierają twoje myśli (ciało mentalne), uczucia (ciało emocjonalne) i twoje połączenie ze światem duchowym (ciało duchowe). Mimo że nie widzisz swoich myśli, uczuć ani duszy, wiesz, że istnieją – doskonale znasz smak zranionych uczuć.

Układ siedmiu czakr pomoże ci zrozumieć położenie twoich czterech ciał. Powyższa ilustracja ukazuje siedem czakr wraz z przypisanymi im kolorami. Są to: czakra korony, czakra trzeciego oka, czakra gardła, czakra serca, czakra splotu słonecznego, czakra sakralna i czakra podstawy. Trzy najniższe czakry związane są z fizycznością i bardziej przyziemnymi aspektami twojej ziemskiej egzystencji: pożywieniem, wodą i schronieniem.

Trzy najwyższe czakry związane są ze sprawami ducha i pomagają ci pamiętać o połączeniu twojej duchowej natury z Boskością. Czakra serca jest pomostem łączącym górne i dolne czakry, czyli pierwiastek niebiański z ziemskim.

Czakry możesz sobie wyobrazić jako boskie kontinuum, w którym łączą się potrzeby fizyczne, emocjonalne, mentalne i duchowe, emanując od czakry podstawy do czakry korony. Pamiętaj, że czakry nie są płaskie, statyczne ani jednostronne. To wibrujące skupiska energii, promieniującej z twojego ciała we wszystkich kierunkach.

Czakry nie są tworami statycznymi ani całkowicie wewnętrznymi. Te wirujące centra energetyczne otaczają przestrzeń wokół ciała fizycznego. Na przykład czakrę serca tworzą wiązki energii wychodzące z serca, okalając boki ciała i plecy. Użyj wyobraźni, by zwizualizować energię promieniującą z całego twojego ciała. Te wibrujące energie tworzą twoją aurę, która wypełniona jest kolorami tęczy. Poziom, na którym ten ogrom energii wibruje, ma bezpośredni związek z kolorami i dźwiękami przypisanymi poszczególnym czakrom, omówionym w kolejnych rozdziałach.

Zobacz też: Jakie czakry odpowiadają za miłość i przyjaźń?

Równoważenie czakr



(…) wszystkie myśli i uczucia, zarówno pozytywne jak i negatywne, są przechowywane w tym zadziwiającym polu energetycznym, niezależnie od tego, czy jesteśmy tego świadomi, czy nie. Gdy jesteśmy świadomi, w jaki sposób przebiega nasze wielowymiarowe życie, możemy pozbyć się negatywnych myśli i emocji, zastępując je pozytywną energią, pozwalającą przywrócić dobrostan i stan równowagi.

W przypadku poważnej choroby równoważenie pola energii nie może zastąpić innych metod leczenia. Jednak może współdziałać z tradycyjnymi metodami leczenia jako terapia uzupełniająca. Stosuj podane tu metody do zrównoważenia duchowych, mentalnych i emocjonalnych niedomagań, jakie manifestują się na planie fizycznym. W miarę zagłębiania się w rozdziały poświęcone czakrom, zrozumiesz, w jaki sposób głębsze zachwiania równowagi poszczególnych czakr manifestują się w postaci cierpienia w życiu twoim i otaczających cię osób.

Czym grozi brak równowagi w czakrach?



Brak równowagi w czakrach może prowadzić do problemów na poziomie mentalnym, emocjonalnym i duchowym. Uciążliwe objawy fizyczne czy choroba pojawiają się w wyniku braku równowagi w czakrach.

Na przykład nieuzewnętrznione łzami emocje mogą wywołać przeziębienie. Niewypowiedziane słowa mogą wywołać zapalenie krtani. Tłumione emocje lub brak poczucia bezpieczeństwa często objawiają się w postaci gniewu lub nagłych, wybuchowych reakcji. Niezrównoważona energia ma swe źródło w napięciu emocjonalnym lub umysłowym, pochodzącym z kolei z twoich, lub kogoś innego, negatywnych myśli lub przekonań. W miarę budzenia świadomości kolorów i czakr, odkryjesz praprzyczynę trudności życiowych, chorób i/lub blokad uniemożliwiających ci kreowanie życia według własnych pragnień.

Czakry równoważy się stosunkowo łatwo, a wybór sposobu, w jaki to zrobisz, ostatecznie należy do ciebie, niezależnie od tego, czy wykorzystasz do tego narzędzia i sytuacje dnia codziennego, czy też dla uzyskania lepszego efektu wypracujesz swój własny rytuał czy ceremonię.

Rozpoczęcie od myśli „chcę zrównoważyć moje czakry”, pomoże stworzyć intencję przywrócenia równowagi. Jeśli tylko twoja intencja będzie czysta i pozytywna, proces równoważenia będzie efektywny i przyniesie oczekiwane korzyści. Możesz nosić w kieszeni kamień w kolorze odpowiadającym czakrze, którą pragniesz zrównoważyć, z jednoczesnym skupieniem intencji na przywróceniu równowagi temu obszarowi swego jestestwa, który związany jest z daną czakrą. Jednocześnie skup się na intencji, co pragniesz osiągnąć.

Zobacz też: Czakry w ciele człowieka – gdzie się znajdują?

Reklama

Jak stworzyć intencję? Czym jest intencja?



Intencja to po prostu kierunek działań prowadzących do obranego celu. Aby stworzyć intencję, zdecyduj, że chcesz coś zrobić. Postępujesz tak nieustannie przez cały dzień. Na przykład jeśli chcesz wstać z krzesła i przejść do innego pokoju, twoją intencją jest podjąć takie czynności, dzięki którym wstaniesz z krzesła.

Zdolność wyobrażenia sobie wstania z krzesła i przejścia do innego pokoju stwarza czynność; gdy tylko ją sobie wyobrazisz, wykonujesz ją. Bądź bardziej świadomy swoich intencji. Przypisz intencje kamieniom określonego koloru, odnoszącym się do czakry, którą pragniesz zrównoważyć.

Możesz również nosić przy sobie kilka kamieni z towarzyszącymi im afirmacjami, zapisanymi w pamięci lub na kartce papieru. Skrop olejkami kamienie lub kartki z afirmacjami odpowiadającymi czakrom, które chcesz zrównoważyć. Najlepiej rozmieść kamienie w domu, samochodzie i biurze, by za każdym razem, gdy na nie spojrzysz, przypominały ci o twoich intencjach. Włóż kamień do poszewki od poduszki, na parapecie kuchennym czy przy umywalce w łazience. Gdy je zobaczysz, przypomnisz sobie intencje stworzone dla przywrócenia równowagi we wszystkich aspektach swojego życia. Potraktuj rozdziały od 2 do 8 jako przewodnik po zagadnieniach, na których chcesz się skupić, kamieniach i olejkach, których możesz użyć i pozytywnych afirmacjach, które zapadną ci w pamięć.

Równoważeniu czakr można dodać ceremonialnego splendoru, urządzając specjalnie przeznaczoną do tego przestrzeń za pomocą specjalnie dobranych kamieni. Zapal świece w kolorach odpowiadających czakrom i wypełnij przestrzeń zapachami olejków. Nastrojowa muzyka subtelnie dopełni całości. Połóż się, namaść się olejkiem i rozłóż kamienie na czakrach i wokół nich, skupiając się przy tym na intencji harmonii i zrównoważenia. Odpręż się, oddychaj głęboko i rozkoszuj się pozytywną energią.

Gdy wykonuję zabieg równoważenia czakr kryształami – czyli układania kamieni z intencją oczyszczenia i zrównoważenia czakr – pacjentom w swoim Kryształowym Ogrodzie, w rozmowie odkrywamy przyczynę, dla której decydują się na tę komplementarną pracę z energią. Omawiamy różne problemy natury duchowej, fizycznej, umysłowej i emocjonalnej, które przechodzą. Dobieram kamienie najkorzystniej oddziałujące na równowagę ciała, umysłu i ducha, i umieszczam je na ciele pacjenta i wokół niego, objaśniając jednocześnie rolę każdego z nich. Pacjent czynnie uczestniczy w zabiegu używając świadomej intencji, która potęguje jego efekt.

Do sesji można również wprowadzić inne duchowe narzędzia, takie jak wizualizacje i medytacje z przewodnikiem, terapia regresyjna i praca z wewnętrznym dzieckiem, w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta. Wizualizacje z przewodnikiem doskonale współgrają z równoważeniem czakr przy pomocy kryształów. Po rozmieszczeniu kamieni na ciele, prowadzący zabieg opisuje kolory kamieni i ich działania, i tworzy słowny obraz potencjalnej pozytywnej zmiany.

Częścią zabiegu równoważenia czakr za pomocą kryształów czynię także terapię regresyjną, która przenosi pacjenta do pewnych zdarzeń z przeszłości – czy to z tego wcielenia (zwykle do okresu pomiędzy drugim a dziesiątym rokiem życia), czy z któregoś z wcześniejszych wcieleń. Uświadomienie sobie istoty tych zdarzeń uzdrawia obecne sytuacje życiowe.

Jedna z moich pacjentek imieniem Rhonda cierpiała z powodu powtarzającego się wzorca związków z mężczyznami. Jej partnerzy zmieniali się, czas upływał, ale wzorzec jej związków z mężczyznami pozostawał dokładnie taki sam. Podczas regresji Rhonda wróciła do zdarzenia, które miało miejsce, gdy miała niespełna dziewięć lat, kiedy to jej ojciec nazwał ją grubą, co bardzo ją zraniło. Większość dziewczynek przed wejściem w okres dojrzewania zwykle ma nieco pulchne kształty, ale ona wówczas o tym nie wiedziała, a jej podświadomość przechowywała to wspomnienie. Zawiodło ją ono do momentu, w którym jej rodzice rozwiedli się. Jej ojciec był zdruzgotany i w tym samym czasie oddalił się od niej. Nigdy nie pogodził się z rozstaniem i umieścił Rhondę w centrum swojego nieszczęścia, stwarzając w niej model relacji z mężczyznami, którego treścią było przekonanie, że związek z mężczyzną może być albo na dystans, albo być pasmem cierpień. Po regresji Rhonda zaczęła usuwać negatywny wzorzec i pracować nad stworzeniem świadomego, przepełnionego miłością związku z mężczyzną zdolnym do pełnego zaangażowania się.

Podczas równoważenia czakr kryształami tak naprawdę nie przeprowadzam procesu, lecz jedynie dostarczam pacjentowi potrzebnych narzędzi. To sam pacjent wykonuje całą pracę – wspominając, oddychając, lecząc się, uwalniając i powracając do równowagi. Dzięki temu, że pacjent jest aktywnym uczestnikiem procesu, zachowuje on pełną kontrolę nad równoważeniem. Czynne uczestnictwo pomaga pacjentom wywołać proces samoleczenia i zapewnia długotrwałe efekty.

Zobacz też: Na czym polega czakroterapia?

Fragment pochodzi z książki "Terapia czakr" M.A. Lembo (Studio Astropsychologii, 2013). Publikacja za zgodą wydawcy.