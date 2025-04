Czakra korzenia (związana z kolorem czerwonym)

Słowa kluczowe: przetrwanie, ciało, wola życia, obfitość, energia życiowa, odporność, poczucie bezpieczeństwa.

Lokalizacja i gruczoł: kość ogonowa, nadnercza.

Choroby jako efekt zaburzenia pracy czakry: anemia, hemoroidy, słaby kręgosłup, bóle kręgosłupa, słabe kości.

Czakra korzenia jest rezerwuarem sił witalnych człowieka oraz centrum woli życia. Ośrodek związany jest ze świadomością własnego ciała i zaspokajaniem jego podstawowych potrzeb. Łączy nas z energią Ziemi, światem przyrody oraz z materią. To centrum obfitości zarówno finansowej, jak i związanej z ogólnym dobrostanem. Zaburzona praca tej czakry może się wiązać z odczuwaniem depresji, słabą odpornością, lękiem przed życiem, życiem w poczuciu niedostatku, brakiem szacunku do świata przyrody. Przy nadczynności tej czakry osoba może być nastawiona na zarabianie dużych ilości pieniędzy w celu zapewnienia sobie poczucia bezpieczeństwa, jednak obfitość materialna nie przynosi jej owego poczucia.

Czakra krzyżowa (sacrum, związana z kolorem pomarańczowym)

Słowa kluczowe: ciało, zmysły, przyjemność, uczucia i emocje, seksualność, kreatywność, spontaniczność.

Lokalizacja i gruczoł: kość krzyżowa, gruczoły płciowe.

Choroby jako efekt zaburzenia pracy czakry: narządów płciowych, zapalenie pęcherza, choroby jelit, trudność z zajściem w ciążę, kamienie nerkowe.

Czakra krzyżowa to ośrodek swobodnego wyrażania uczuć i emocji. Siedziba twórczej, kreatywnej energii życia. Związana jest z wewnętrznym dzieckiem, ciekawością świata, ekscytacją. To również centrum energii seksualnej, namiętności i wszelkich zmysłowych przyjemności. Zaburzona praca czakry manifestuje się trudnością w wyrażaniu uczuć i emocji, zablokowaniem na swoją seksualność lub odwrotnie – zaabsorbowaniem sferą seksualną, trudnością w przekształceniu części tej energii na twórczość, skłonnością do wszelkich uzależnień.

Czakra splotu słonecznego (związana z kolorem żółtym)

Słowa kluczowe: ego, ja, poczucie własnej wartości, odwaga, wewnętrzna moc, asertywność.

Lokalizacja i gruczoł: odcinek lędźwiowy, trzustka.

Choroby jako efekt zaburzenia pracy czakry: osłabienie, zapalenie narządów jamy brzusznej, cukrzyca, nowotwory narządów.

Czakra splotu słonecznego jest związana z ego, ze strukturą ja, z osobowością człowieka. To ośrodek poczucia własnej wartości, odwagi i wewnętrznego ognia, który motywuje do dokonywania zmian. To centrum odpowiedzialności oraz budowania zdrowych relacji z ludźmi. Zaburzona czakra utrudnia wyrażanie siebie, może powodować uległość i bierność w komunikacji, zaniżanie własnej wartości albo wręcz przeciwnie – wybujałe ego, potrzebę kontroli innych, zaborczość, niestabilność emocjonalną.

Czakra serca (związana z kolorem zielonym oraz różowym)

Słowa kluczowe: miłość, empatia, współczucie, wybaczenie, radość, subtelność, troska, oddychanie, uzdrawianie.

Lokalizacja i gruczoł: odcinek piersiowy, grasica.

Choroby jako efekt zaburzenia pracy czakry: serca, zapalenie płuc, oskrzeli, bóle w odcinku piersiowym, słaba odporność organizmu, alergie, nowotwory piersi oraz inne.

Na poziomie czakry serca człowiek potrafi wykroczyć poza własne ego. Zauważa drugą osobę i stara się ją zrozumieć. To ośrodek współodczuwania, empatii i wybaczania, Reprezentuje miłość do siebie i innych, umiejętność budowania trwałych relacji uczuciowych. Zaburzona praca tej czakry utrudnia otwarcie się na miłość – przyjęcie jej i podzielenie się nią z drugą osobą, ze światem (przyczyną jest zwykle lęk przez cierpieniem, odrzuceniem). Fizycznym objawem nieharmonijnie pracującej czakry są choroby serca fizycznego. Ten ośrodek jest bramą do wyższych czakr, które wiążą się z samorealizacją człowieka.

Czakra gardła (związana z kolorem niebieskim)

Słowa kluczowe: komunikacja, prawda, wyrażanie siebie, twórczość, praca i powołanie.

Lokalizacja i gruczoł: odcinek szyjny, tarczyca.

Choroby jako efekt zaburzenia pracy czakry: niedoczynność lub nadczynność tarczycy, zwyrodnienie kręgów szyjnych, bóle szyi, zapalenie gardła, krtani, migdałków.

Czakra gardła to ośrodek wyrażania siebie oraz komunikacji z innymi i ze światem. Czakra inspiruje nas do poszukiwania swojego powołania, a więc robienia tego, co jest najbliższe sercu. Na tym poziomie nurkujemy w głąb siebie i poszukujemy swoich darów, talentów, niezwykłych umiejętności, w jakie zostaliśmy wyposażeni. To ośrodek związany z twórczością. Jest silnie rozwinięty u mówców, aktorów, pisarzy, malarzy, dziennikarzy. To centrum prawdy i wolności. Jeśli czakra jest zaburzona, w życiu robimy to, co musimy, nie osiągając żadnej satysfakcji. Mamy trudność w asertywnym komunikowaniu i potrzebie uczuć, wyrażaniu siebie, odmawianiu, zaznaczaniu granic. Stoimy w życiu na poboczu.

Czakra trzeciego oka (związana z kolorem indygo i fioletem)

Słowa kluczowe: myślenie, wizja życia, intuicja, wgląd wewnętrzny, mądrość.

Lokalizacja i gruczoł: głowa, przysadka mózgowa.

Choroby jako efekt zaburzenia pracy czakry: dalekowzroczność, krótkowzroczność, migreny (często przyczyną są niewyrażone emocje, tłumienie energii seksualnej, przepracowanie i zmęczenie umysłu), zapalenie uszu, zatok, choroby psychiczne, nowotwór mózgu.

Czakra trzeciego oka to czakra wizji życia i wewnętrznej mądrości. Związana jest z intuicją, czyli szóstym zmysłem. Kiedy pracujemy z tą czakrą, nasza intuicja wyostrza się, zaczynamy odczuwać przepływ energii, uświadamiamy sobie istnienie czakr w swoim ciele. Jeśli praca tego ośrodka jest zaburzona, osoba jest zorientowana na myślenie logiczne, nie ufa swojej intuicji, przy nadczynności może mieć tendencje do uciekania w świat fantazji, trudno jej przełożyć pomysły na rzeczywistość.

Czakra korony (związana z kolorem fioletowym, lawendowym i białym)

Słowa kluczowe: rozwój duchowy, transcendencja, samorealizacja, wyższe poznanie.

Lokalizacja i gruczoł: mózg, szyszynka.

Choroby jako efekt zaburzenia pracy czakry: bóle głowy, zaburzona praca układu hormonalnego, depresja, choroby psychiczne, nowotwór mózgu.

Czakra korony to ośrodek związany poszukiwaniami sensu własnego życia i tajemnicy życia. To centrum naszych potrzeb duchowych. Poprzez tę czakrę jesteśmy połączeni z energią wszechświata. Energia uniwersum, która otacza nas, wpływa do systemu energetycznego przez czubek głowy, energia Ziemi wpływa przez czakrę korzenia u podstawy kręgosłupa. Niedoczynna czakra oznacza odcięcie od sfery duchowej człowieka, brak poczucia połączenia z ludźmi na głębszym poziomie. Dodatkowo, przy niedoczynnej czakrze korzenia, odczuwanie depresji (zaburzona jest cała energetyka człowieka). Nadczynna związana jest z zaaferowaniem życiem duchowym. Przy słabej czakrze korzenia – ucieczka w duchowość, odcięcie od materii. Osoba jest bardzo wrażliwa, może ją również ciągnąć do życia w klasztorze, zakonie, świątyni.

Fragment książki "Inteligencja serca. Jak otworzyć serce i doświadczać miłości" (Studio Astropsychologii, 2013). Tytuł, lid i niektóre śródtytuły pochodzą od redakcji. Publikacja za zgodą wydawcy.