Zajęcia indywidualne czy grupowe?

Zajęcia indywidualne polegają na delikatnym ukierunkowaniu przez nauczyciela postawy i ruchów danej osoby oraz nieznacznym korygowaniu wyraźnie nieprawidłowych napięć za pomocą delikatnego dotyku połączonego z wprowadzaniem przez ucznia odpowiednich kierunków myślowych.

Praca w grupie polega na inicjowaniu różnego rodzaju gier i zabaw oraz ćwiczeń umożliwiających świadome stosowanie się do podstawowych zasad Techniki Alexandra.

Zajęcia odnoszone początkowo do codziennych ruchów i czynności, z czasem obejmują również bardziej skomplikowane działania indywidualne.

Dlaczego warto?

Zajęcia z Techniki Alexandra umożliwiają stopniową poprawę kontaktu z samym sobą, a przede wszystkim z własnym ciałem. Pomagają lepiej odbierać sygnały przekazywane przez organizm, a to w połączeniu z odpowiednimi kierunkami myślowymi umożliwia lepsze panowanie nad sobą i swoimi możliwościami również pod wpływem tremy i stresu.

Umiejętność świadomego przywracania sobie swobodnej, sprężystej postawy umożliwia powrót naturalnego, a często również i głębszego oddechu. Z czasem doświadczanie na co dzień pełnego oddechu powoduje, że w chwilach kiedy jest on zaburzany, łatwiej nad tym świadomie zapanować.

W naturalny sposób wzmacniają się dzięki temu możliwości głosowe i elastyczność ruchu.

Umiejętność świadomego panowania i eliminowania na bieżąco pojawiających się zbędnych napięć pomaga również lepiej radzić sobie z symptomami zdenerwowania i tremy. Praca ta wprowadzana do codziennych ruchów i zachowań daje umiejętność świadomego przywracania sobie wewnętrznego spokoju, a poprzez dobre ugruntowanie również i poczucia pewność siebie.

Dzięki temu łatwiej kontaktować się i wydobywać na powierzchnię naturalne, głębokie możliwości własnego organizmu bez uciekania się do trików i pracy siłowej. Szczególnie istotny jest również fakt, że umiejętności zdobywane dzięki Technice Alexandra wykorzystujemy na bieżąco, nie przerywając danej czynności, umożliwia to więc ciągłe świadome doskonalenie siebie i własnych możliwości.

Kto może uczyć?

Lekcje Techniki Alexandra prowadzone są przez dyplomowanych nauczycieli tej metody wykształconych w trzyletnich szkołach dla Nauczycieli Techniki Alexandra w różnych miejscach na świecie. Nad odpowiednim standardem tych szkół czuwa Brytyjskie Stowarzyszenie Nauczycieli Techniki Alexandra i jego filie w wielu innych krajach.

