Mało kto wie, że czekoladę w tabliczkach wynaleziono zaledwie 150 lat temu. Wcześniej znano ją tylko w postaci czekoladowego proszku. Napoleon pijał gorącą czekoladę przed każdą bitwą, Casanova uważał ją za eliksir młodości. Była jednym ze składników słynnej "hiszpańskiej muchy", którą na balach podawał swym gościom markiz de Sade.



Kakaowce, wiecznie zielone drzewa, rosną jedynie 20 stopni na północ i południe od równika - w Afryce Zachodniej i Ameryce Łacińskiej. Z dojrzałego owocu wydobywa się miąższ wraz z ziarnem, poddaje procesom fermentacyjnym i suszy. Potem już w fabryce czyści i praży.

Do Europy ziarno kakaowca sprowadził Krzysztof Kolumb. 200 lat później hiszpański lekarz, autor wydanej w 1796 r. rozprawy o herbacie, kawie i czekoladzie, pisał: "Czekolada jest napojem boskim i niebiańskim, rosą gwiazd, nasieniem życia, lekiem na wszystko".

Tej pokusie możesz ulec bez wyrzutów sumienia. Współczesna dietetyka spieszy z rozgrzeszeniem: ziarno kakaowe, podstawowy surowiec do wyrobu czekolady, zawiera antyoksydanty chroniące nas przed wieloma chorobami, m.in. przed zawałem i nowotworami. Wprawdzie te same antyoksydanty znajdziesz w jagodach, szpinaku, herbacie, czerwonym winie i soku grejpfrutowym, ale czarna czekolada ma pięć razy więcej antyoksydantów niż jagody! Czekolada poprawia nastrój. Zawiera magnez wzmacniający system nerwowy. Pobudza organizm do wytwarzania serotoniny, czyli hormonu szczęścia.

Pijmy na zdrowie

Składniki zawarte w czekoladzie, spożywane w rozsądnych ilościach, dobroczynnie działają na organizm.

- Teobromina i kofeina to substancje pobudzające centralny układ nerwowy i rozszerzające naczynia krwionośne. Uważa się też, że teobromina uwalnia w mózgu endorfiny, zwane "hormonami szczęścia", bo w szybkim czasie poprawiają nastrój.

- Flawonoidy - działają ochronnie i dezynfekująco, hamują proces utleniania tzw. złego cholesterolu, sprawcy miażdżycy naczyń krwionośnych.

- Spore ilości białka, węglowodanów, składników mineralnych i witaminy z grupy B uzupełniają niedobory tych substancji w organizmie. Czekolada gorzka jest ponadto bogatym źródłem żelaza i magnezu.

Jedyna wada: dużo kalorii. Zatem lepiej mniej, za to... pyszniej!