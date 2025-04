Chociaż wkładanie czosnku do ucha może budzić zastrzeżenia, to jednak ta znana od dawna metoda na ból i stan zapalny ucha ma swoje uzasadnienie. Niestety nie ma zbyt wielu dowodów na jej skuteczność. Pewne jest, że przy stosowaniu czosnku na ból ucha trzeba zachować podstawowe zasady bezpieczeństwa, ponieważ znane są przypadki zainfekowania ucha w wyniku dostania się fragmentów czosnku głęboko do przewodu słuchowego.

Czosnek ma udowodnione właściwości antybakteryjne i uśmierzające ból oraz przeciwzapalne. Od dawna wiadomo, że czosnek jest skutecznym środkiem w walce z infekcjami bakteryjnymi – a takie często powodują ból ucha. Zwolennicy stosowania czosnku do ucha uważają, że ta metoda może też pomóc zlikwidować obrzęki, gorączkę i bóle głowy.

Istnieje niewielkie badanie z udziałem 103 dzieci, które pokazało, że stosowanie naturalnych kropel do uszu zawierających m.in. ekstrakt z czosnku pomagało w leczeniu zapalenia ucha środkowego. Ta metoda okazała się równie skuteczna w łagodzeniu bólu, co krople do uszu dostępne w aptekach bez recepty.

Metoda stosowania czosnku do ucha jest bardzo prosta. W przypadku odczuwania dolegliwości bólowych ucha należy:

Ten sposób jest zalecany tylko wtedy, gdy ucho dopiero lekko zaczyna kłuć lub gdy oczekujemy na wizytę u specjalisty – nie należy stosować go przy dużym bólu lub wtedy, gdy przez dłuższy czas ból nie ustępuje. W takim przypadku konieczna będzie wizyta u lekarza, który może przepisać antybiotyk.